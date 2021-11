Importancia de la lectura

Por Paulina Morales Fragoso

“La lectura debe ser una de las formas de felicidad, y no se puede obligar a nadie a ser feliz” - Jorge Luis Borges

En México existe un muy bajo nivel de lectura.

Desde niños nos han tratado de inculcar el hábito por la lectura. Pero me parece que probablemente no lo hacen de la mejor manera. Nos obligan a leer los mismos libros aburridos y ahí lo dejan, y muchas veces ni siquiera llegamos a conocer la biblioteca de la escuela.

Recuerdo una vez en 5° de primaria, tuvimos de invitada a una maestra que pertenecía a la secretaría de cultura. Ella nos llevó a la biblioteca y nos pidió que cada quien eligiera un cuento que le llamara la atención. Un mes después hicimos un café literario. Nos llevó chocolate caliente y donas, y cada quien habló sobre su libro. Y no sólo eso, la maestra nos transmitía mucha alegría y nos hablaba con gran entusiasmo sobre los libros.

En ese momento nació mi amor por la lectura.

Después de eso decidí buscar más libros, pero no encontraba ninguno que me gustara, me parecían muy tediosos y con lenguaje muy complejo. Incluso en la secundaria nos hacían leer libros cada bimestre, pero lo sentía más como una obligación y no como un gusto. Hasta que descubrí la literatura juvenil moderna.

Este tipo de género empezó a revolucionar el mundo de la lectura, pues ahora los jóvenes estábamos ansiosos por que salieran más libros como esos.

Antes sólo había cuentos infantiles y literatura para adultos. Pero no había nada dedicado a los jóvenes.

Comencé a ver que muchos de mis amigos y compañeros de la escuela leían en sus tiempos libres, hablaban sobre ellos, impacientes por pensar cómo sería la película. Aparecieron clubs de lectura, videos, conferencias, ferias de libros, y todo cambió. Se crearon nuevos lectores.

Leer te hace empático, te lleva a conocer muchos lugares, puede hacerte reír, llorar, enamorarte.

Es una forma de educar tu mente, es algo que te vuelve ingenioso, pone tu mente a trabajar, impulsa tu creatividad. Es sumamente útil para la escuela y el trabajo, da comprensión lectora y puede tener grandes beneficios.

Las personas piensan que leer es sólo para personas cultas con muchos estudios, y que es una actividad aburrida.

Y siempre se olvidan que existen tantos géneros para cada gusto, y que leer es una actividad para relajarse y disfrutar de cada historia, que pueden existir tantos mundos como desees imaginar.

Lee lo que más te guste. No importa si son cuentos, novelas, libros históricos, de ciencia ficción o romance, o si son actuales o clásicos. Lo importante es que leas.

Los libros eligen al lector. Y si aún no has encontrado a tu libro, estoy segura que lo harás, porque sé que hay un libro para cada persona.

Y si ya lo encontraste, compártelo. Para que más personas puedan deleitarse con un nuevo mundo.





Ahora tan solo hace falta abrir la portada y viajar.





“Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro”

- Emily Dickinson