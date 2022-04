Impulsemos la proveeduría local

Durante las últimas décadas nuestro estado se ha especializado en la atracción de inversión extranjera directa, en muchos de los años hemos encabezado el ranking nacional en esta materia, sin embargo, poco hemos logrado en vincular a las empresas trasnacionales con las empresas locales y generar sistemas de proveeduría local.



La dinámica mundial pospandemia impactó con cambios en los esquemas de logística internacional; México como en cada situación global de crisis termina presentando la ventaja competitiva de su ubicación geografía y su vecindad con Estados Unidos, sin embargo, no hemos aprovechado esta ventaja, seguimos rezagados en la posibilidad de integrar a las empresas nacionales sobre todo Pymes con las grandes empresas trasnacionales.





En el caso de Chihuahua la proveeduría local representa el 3% del total de las compras que hacen las grandes empresas, y ocupa el segundo lugar nacional con mayor mercado en consumo de insumos, pero también representa la segunda posición que menos insumos vende. Este fenómeno nos mantiene en un círculo vicioso, las empresas trasnacionales no compran a empresas locales porque no tienen la capacidad tecnológica y productiva; ante la falta de fomento para el desarrollo y las empresas locales que no logran generar dichas capacidades.



Es por ello que se requiere una política pública que fomente la proveeduría local, y pasar de ese 3% a mínimo un 10% en los próximos años, eso representaría miles de millones de pesos para empresas chihuahuenses. En ese sentido, la política pública debe enfocarse en los siguientes criterios:



Política de incentivos económicos, estímulos que consisten en transferencia de recursos financieros a las empresas que incrementen la proveeduría de empresas locales.



Política de incentivos fiscales, que consiste en subsidios parciales o totales del pago de impuestos, derechos y contribuciones de carácter fiscal.



Política de incentivos no económicos, estímulos dirigidos en soporte a las empresas, capacitación, gestión y apoyo para vincularlas que requieren proveeduría y aquellas locales que pueden brindarla.



Política de inversión directa a las empresas, para promover sus objetivos de negocio y puedan ser considerados para la adquisición de bienes y productos como proveedores en los diferentes sectores económicos del estado.



Chihuahua ha sido una entidad muy exitosa en la capacidad de atraer inversión extranjera directa y generar un entorno empresarial propicio para la instalación de nuevas empresas, sin embargo, la capacidad de generar una red de proveeduría local ha sido muy limitada en los últimos 30 años, ubicándonos por debajo de otras 15 entidades federativas en dicha capacidad.

Es decir, nos distinguimos por ser de los principales en atraer riqueza, pero no en retenerla, pues todas ellas fortalecen las economías mundiales, que tengan aún más impacto en nuestro estado; en un momento en el que México se ubica como el cuarto país en el mundo como productor de autopartes, superando a Alemania, con una producción mayor a los 94 mil millones de dólares, y Chihuahua se ubica dentro de los primeros 5 estados en dicha producción.

Es elemental generar canales de proveeduría local e impulsar por todos los medios posibles a las empresas locales para que tengan capacidades económicas, productivas y tecnológicas para suministrar productos y servicios a las grandes empresas transnacionales.

Sólo podremos decir que Chihuahua es un estado moderno, competitivo y ligado al mundo cuando, nuestras empresas tengan las suficientes capacidades de vincularse con grandes empresas internacionales que tienen presencia en nuestra entidad.

Pasar del 3 al 10% en proveeduría local significaría miles de millones de pesos que se derramarían en empresas locales en Ciudad Juárez y en el resto de la entidad, por tanto, trabajemos por el impulso a la proveeduría local.\u0009





Maestro en Internacionalización del Desarrollo Local. Diputado local