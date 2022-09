Impunidad, el gran problema de México

Por: Carmen Rocío González

El pasado mes de agosto, Impunidad Cero emitió los resultados arrojados de la segunda edición de la Encuesta de Percepción de Impunidad 2022, señalando de manera relevante que a pesar de ser uno de los problemas más grandes que aqueja a la sociedad mexicana, la impunidad es la norma en el país, además de los altos índices de incidencia delictiva, la baja denuncia y la poca o nula efectividad de las autoridades para resolver los delitos, la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca en México es de apenas 1%.

Algunos datos en este estudio de opinión son: la gran mayoría de las personas entrevistadas considera que todos los delitos se deben sancionar con cárcel; la mayoría de los entrevistados están de acuerdo con que las y los acusados de un delito deben permanecer en prisión mientras se averigua si lo cometieron; más del 50% de las personas entrevistadas consideran que la mejor forma de combatir la inseguridad en México es a través de la mejoría en la capacitación de las procuradurías y fiscalías del país.

México ocupa el lugar 60 de 69 países evaluados, lo que lo posiciona entre los países con los niveles más altos de impunidad. A pesar del cambio en 2008 del sistema de justicia penal en nuestro país, seguimos teniendo altos niveles de cifra negra (93.3%) y una baja efectividad en la resolución de los casos que investigan las fiscalías estatales (15.3%). Los altos niveles de impunidad en el país tienen sus orígenes no sólo en problemas estructurales como el grave problema de inseguridad y de violaciones a derechos humanos, sino también en los insuficientes recursos asignados a las instituciones de procuración e impartición de justicia, la ausencia de planes de persecución penal, de una política nacional anticorrupción efectiva, entre otros temas, por eso se concluye que la impunidad es multicausal.

Un dato bastante revelador es que la mayoría de los entrevistados consideran que las personas acusadas de un delito deben permanecer en prisión en lo que se averigua si cometieron el delito por el que se les acusa. Este porcentaje pasó de 39.6% en 2019 a 45.5% para 2021; y digo que es revelador, porque la SCJN en estos días debate sobre la prisión preventiva oficiosa, lo que tiene divididos a los ministros de la Corte y en las próximas horas sabremos el resultado de dicho asunto. Estemos o no de acuerdo, me parece que lo que aquí sobresale es la falta de información de cómo opera el sistema acusatorio penal (presunción de inocencia o la reinserción social) sin embargo, en mi opinión, revela la real preocupación de la ciudadanía de que la mayoría de los delitos quedan impunes.

Ante estos datos, es urgente resolver e ir a la fuente del problema, por ejemplo: la falta de denuncias, jueces corruptos, policías que no detienen a los delincuentes o ministerios públicos que no investigan. Mucho se habla que el gran problema de México es la corrupción, yo sostengo que no, el mayor problema de México es la impunidad, ya que conociendo los principales delitos y quienes los cometen, o bien, de los evidentes malos manejos de los gobiernos y funcionarios públicos, no se castiga a nadie, eso incrementa la corrupción y por supuesto la impunidad; por eso debemos cambiar el chip, lo que debemos combatir de entrada es la impunidad, eso sin duda hará que disminuya la delincuencia y corrupción en nuestro país.