In memoriam: Jean-Luc Godard, un enfant terrible

Por: Mario Saavedra

Singular director francés que con sus atrevidas innovaciones gramaticales acabó de revolucionar el discurso cinematográfico en la década de los sesenta, Jean-Luc Godard (París. 1930-Rolle, 2022) fue congruente consigo mismo hasta la última difícil decisión de su larga y productiva existencia. Con una amplia aunque a veces desigual filmografía de más de treinta títulos, desde su reveladora Sin aliento hasta su testimonial Nouvelle vague, este notable cineasta galo construyó un discurso aunque no siempre parejo, en cambio sí acorde a una estética de búsqueda.

Después de sus documentales Operation Béton, Une femme coquette y Tous les garçons s'appellent Patrick, todavía a finales de la década de los cincuenta iniciaría el rodaje de su primer largometraje, À bout de souffle, sobre un guion de su maestro y amigo Truffaut. Protagonizado por Jean-Paul Belmondo y Jean Seberg, significaría el ascenso definitivo de Godard a las primeras ligas, una revolución en la manera de rodar con nuevas técnicas hasta entonces poco ortodoxas, como filmar con cámara en mano, utilizar el estilo documental o brincar de un plano a otro sin previo aviso.

En 1960 dirigió su segundo largo, El soldadito, prohibido en Francia durante un tiempo, protagonizado por quien sería su esposa y la actriz de varios de sus proyectos posteriores, Anna Karina. Por esos años colaboraría estrechamente con otros integrantes de la Nouvelle Vague, como codirector, productor y hasta actor, a la vez que encabezó otros largometrajes aclamados y de enorme influencia como Banda aparte o Pierrot el loco. Años de enorme productividad, de entonces son de igual modo el ya clásico Vivir su vida, con reconocimiento especial del jurado y de la crítica en Venecia, y Alphaville, su segundo Oso de Oro, y La Chinoise, nuevo premio especial del jurado en Venecia. A partir de Made in USA, su cine antes caracterizado por la búsqueda formal incorporaría un progresivo radicalismo político que cristalizó con Week End.

Tras el estreno de este Week End en 1967, decidió poner su quehacer entonces al servicio del movimiento revolucionario que emergió con el Mayo francés, y adherido a la ideología maoísta su cine dio un giro radical. En 1968 el Festival de Cannes fue suspendido en buena medida por las proyecciones incendiarias de Truffaut, Polanski y el propio Godard que apoyaban abiertamente el movimiento estudiantil y obrero. Ese año también dirigiría One plus One, más tarde Sympathy for the Devil, un documental que no sólo muestra cómo los Rolling Stones van dando forma a esta canción paso a paso, sino que de igual modo funciona como relato simultáneo de dos o tres discursos políticos y estéticos no menos turbulentos.

\u0009Con una muy nutrida producción a lo largo de más de tres décadas de intensa creatividad, marcada por una continua evolución estilística siempre acorde con su carácter experimental, el recorrido de Godard aparece entre los más prolíficos e intensos en la historia del séptimo arte. Influido por toda clase de tendencias y escuelas, desde el clasicismo norteamericano hasta su personalísimo y marcado tono de ruptura de voluntaria marginación y total politización, lo cierto es que sus mejores años se concentran en sus primeros lustros de incisiva e iconoclasta creatividad.