In memoriam: Milan Kundera y la búsqueda de la esencia del ser

Por: Mario Saavedra

Una novela no es una confesión del autor,

sino investigación sobre lo que es la vida

humana dentro de la trampa en que se ha

convertido el mundo.

M. K.

Dentro del mercado literario actual en el que abundan los best seller, lo emanado de un novelista de la raigambre de Milan Kundera (Brno, 1929-París, 2023) resulta de tono categórico. Entonces me viene a la mente una expresión de Balzac, quien afirmaba que la novela podía resultar más filosófica que la filosofía misma, porque mientras un filósofo tiende a definir en abstracto el sentido de la vida, una novela nos muestra al ser humano vaciado e inmerso en el caos de su propia fragilidad existencial.

Después de haber formado parte del comité central del Partido Comunista de la entonces Checoslovaquia, y como muchos otros miembros de su generación, Kundera terminaría por caer en un paulatino desencanto por cuanto acontecía en su país, por las múltiples prácticas de censura aplicadas por el gobierno y sobre todo su pasivo sometimiento ante el dominio de los invasores soviéticos, circunstancia acrecentada irremediablemente con la Primavera negra de Praga y sus devastadoras consecuencias. Ya exiliado en Francia, donde escribió la mayor parte de su obra, donde por muchos años se ganó la vida como profesor y traductor, como colaborador en algunos diarios parisinos, su conciencia crítica se matizaría de cara al ejercicio de una actividad literaria e intelectual cada vez más incisiva y sin concesiones.

\u0009 Él mismo víctima directa de la dictadura comunista, pues fue retirado de la escena pública y sus obras excluidas de las bibliotecas, del panorama literario nacional, Kundera retomó y recrudeció su postura ya planteada desde La broma, de 1967. Como en su ulterior y celebérrima La insoportable levedad del ser, Kundera plantea la cómica y grotesca ironía implícita en quien adopta una conducta de sumisión ante la figura de un sistema u orden represor. La lucidez pasa entonces a ser una clave de no-resistencia frente al dictador, a quien detenta el poder fáctico y coercitivo, acaso por oportunismo o por debilidad (o seducción) ante la figura de quien “sí toma decisiones”. Llámese miedo o atracción, el ser sometido se abstiene de enfrentar a su opresor-seductor, mantiene una actitud pasiva que si bien resulta menos comprometida, al fin de cuenta desemboca en una inconsolable sensación de insustancialidad, de “liviandad”, de intrascendencia. Ése es el verdadero infierno terreno, el horror grotesco, y por lo mismo carente de auténtico sentido trágico; en otras palabras, constituye otra prueba más que fehaciente, como afirmaba el propio Kundera, de la ausencia de la tragedia en el mundo actual.

Esta constante “búsqueda de la esencia del ser” se manifiesta de igual modo, sin dilación y casi de manera obsesiva, en otros textos suyos no menos imprescindibles como La vida está en otra parte donde el poeta protagonista es su alter ego, La despedida, El libro de la risa y el olvido, La identidad, El libro de los amores ridículos, La inmortalidad, La ignorancia, La fiesta de la insignificancia. Un no menos poderoso ensayista, bien podemos acabar de vislumbrar y explicarnos su poética en otros libros suyos de cabecera como El arte de la novela, o El telón, o Un encuentro, o por supuesto Los testamentos traicionados, donde además se expresa con no menores genio y sapiencia el melómano empedernido que releo con gran admiración y gozo. Otra lastimosa omisión de la Academia Sueca, entre tantas desde que se entrega el Nobel de Literatura, mi confesa fascinación por este gran polígrafo está consignada en un amplio ensayo que lleva por título precisamente Milan Kundera y la búsqueda de la esencia del ser, contenido en el misceláneo Con el espejo enfrente: Interlineados de la escritura bellamente editado por mi dilecto Bernardo Ruiz en la UAM.