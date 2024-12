Incendio en la Quinta Touche, 11 de marzo de 1925 (primera parte)

Uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Chihuahua, es la “Quinta Touche”, ubicada en el centro histórico, siendo un edificio importante, impregnado de mucha historia, donde hace meses atrás, tuvimos la fortuna de hablar ampliamente de él; en esta ocasión, también lo recordaremos nuevamente, pero no en su evolución, sino por un fuerte siniestro que la destruyó casi por completo, el 11 de marzo de 1925, cuando nuestra capital, apenas estaba empujando en las mejoras económicas, y la inversión extranjera que hacía en nuestro terruño, lugar progresista que se recuperaba del movimiento revolucionario, sin dejar de lado, el contraste de esa prosperidad, contra la pobreza y la miseria que sufría la mayoría de la población.

La “Quinta Touche” se incendió el 11de marzo de 1925

Pero antes de entrar en materia, la Quinta, con una arquitectura hermosa, y cargada de un cúmulo de leyendas interesantes, acuñadas a lo largo del tiempo, sería construida en los albores del siglo XX, por el arquitecto inglés George E. King, quien también intervino en la edificación del antiguo Teatro de los Héroes que estuvo ubicado, entre las actuales calles: Escorza, Aldama y Venustiano Carranza. Don Jacobo Touché, empresario de origen árabe, encargó la construcción de la Quinta en 1888; llegó a ser empresario prospero, pero el juego lo dejaría en la calle; sin embargo, antes que eso pasara, establecería una fábrica de calcetines, y una casa de juegos. Por ello, la hermosa Quinta, estaría destinada a ser construida encima de un cementerio que llevó el nombre de “San Felipe”, lo que le daba antiguamente, un toque misterioso en su edificación.

Mucha gente le denominaría, la "Casa de las lágrimas", ya que, en esa propiedad, algunos adictos al juego, apostaban de todo, hasta la “señora”, y, cómo don Jacobo era todo un tahúr, casi siempre ganaba, o en su caso, hacía muchas triquiñuelas, para vaciarle los bolsillos a los despistados jugadores, quedándose con grandes botines, y los que salían de ahí, en ocasiones se quitaban la vida por el deudon y la pérdida de todo, sobre todo por el regañadón de la señora. Antes de esas tristes situaciones, don Jacobo Touché, mandaría construirla en 1901, terminándola en 1904. La familia vivió allí hasta que comenzó la Revolución Mexicana. En ese momento, las fuerzas revolucionarias, tomarían la casa, y la usarían como hospital. Durante este periodo, gente importante como el general Toribio Ortega, estaría relacionada con el lugar cuando fue hospital villista. Sin embargo, para marzo de 1925, un incendio destruiría el edificio original, siendo reconstruido en 1927, utilizando la técnica de “bóveda catalana”. En este sentido, nuestra crónica de esta semana, se enfocará a este incendio que, estremecería a toda la paupérrima ciudad de Chihuahua, en marzo del citado año.

Los vientos de guerra se habían calmado, pero otros acontecimientos relevantes se daban en la ciudad de Chihuahua, sí, a los once días del mes de marzo 1925, siendo las dieciséis horas, se recibiría una “llamada” telefónica de la comandancia de Policía, para que, se trasladará el personal de esa oficina hacia la avenida Independencia, a dar fe de un fuerte incendio. De inmediato, la prehistórica corporación de bomberos y de policía, se trasladarían de inmediato, saliendo como “alma que lleva el diablo” de la comisaría al lugar indicado; dando fe, que la finca marcada con el número 304, denominada “Quinta Touche”, había sido consumida por un incendio, quedando de pie las paredes de ladrillo, y la base de cantera, rodeada por la avenida Independencia y Paseo Bolívar por un barandal de varillas de fierro, como de uno y medio metros de altura; tenía tres entradas; siendo la finca de forma irregular, pues en la esquina, era redonda como los torreones; su propietario, don Jacobo Touché, de 38 años de edad, casado, originario de Palestina, y vecino de la ciudad de Chihuahua, cuyo domicilio del negocio, estaba en la calle Victoria No. 210. Ante esto, al buen don Jacobo, lo interrogarían sobre el incendio, argumentando lo siguiente: “Soy el dueño de la casa que se quemó, la cual, era mi residencia, y la de mi hermano Elías y que hoy, como a las 2:45 pm, estando en mi casa comercial, recibiría un aviso telefónico urgente, de que, mi casa se estaba quemando, por lo que de inmediato, cerré la tienda para trasladarme al lugar del incendio; al llegar, me impresionó ver que mi casa estaba en llamas.

“La verdad, no podía imaginarme que podría haber ocasionado el siniestro, ni donde había comenzado, y después, me puse a tratar de ayudar para acarrear agua y sacar algunas pertenencias, el fuego avanzaba por falta de agua, no lográndose apagar las llamas por parte de los bomberos; sin embargo, entre la confusión, logré sacar, la mayor parte de los muebles, no sabiendo todavía lo que me faltaba, ni siquiera, me imaginaba el valor de lo que se me había quemado; ni aquello que había recuperado de la finca; si estaba o no asegurada, pues necesitaría revisar mis documentos para saberlo”. De esta manera terminaba de hablar don Jacobo. Ahí muy cerca de él, estaba el Señor Elías Touche, el cual sería interrogado por las autoridades y algunos reporteros, quien diría lo siguiente: “Miren, tengo cuarenta y dos años de edad, soy casado, de origen palestino, con domicilio en la casa que sé acaba de quemar, y que ahora todavía no sé en donde iré a vivir.

“Hoy como a las catorce y tres cuartos horas -comenta don Elías- recibiría un aviso telefónico a la fábrica de bonetería, lugar donde trabajo, de que, se estaba quemando mi casa habitación, por lo que, luego me presenté lo más pronto que pude al lugar del incendio, viendo que dicha casa era presa del fuego, y que, se había logrado sacar algunos muebles, estando en la creencia que fueron la mayor parte de estos; la finca, es de mi hermano Jacobo Touche, y que no sé si está o no asegurada, pero creo que sí, sin embargo, ignoró que produjo el fuego, y donde comenzó, ignorando también, el valor de la finca, y a lo que ascienden las pérdidas; es todo lo que puedo decir a todos ustedes”. De esta manera terminaba don Elías Touché.

En la misma fecha y siendo las quince y media horas, se trasladaría un juez con su secretario a la Quinta con el número 307, propiedad del señor José Jacobo Touche, a efecto de dar fe judicial respecto al citado incendio, continuando legalmente en dicho lugar se hizo constar que, no se pudo llevar la sucesión judicial, debido al fuerte fuego que hizo extintiva, así como, el fuerte viento que soplaba y que llegaría a tirar la parte alta del edificio, con canteras, ladrillos y otros materiales que hacían imposible el acceso al interior de la finca incendiada. Por estos motivos, se dispondría dejar pendiente para el siguiente día a las dieciséis horas, la inspección judicial de lo respectivo al incendio.

Eran las doce horas del día trece de marzo de 1925, cuando se abriría el acta del día, por parte del juez, proveyendo con la facultad que, al juzgado había concedido en el artículo -497- del Código de Procedimientos Penales, se nombrarían para la averiguación, a los señores ingenieros M. P. Reilly y Miguel Márquez, para que, conforme al artículo -295- en relación con el -311- del ordenamiento citado en mención, lugar, tiempo en que se inició el incendio, la calidad de la materia incendiaria que lo produjo, de las circunstancias por las cuales, pueden convencerse que haya sido intencional, y la posibilidad que existiera un peligro mayor o menor para la vida de las personas, o para la propiedad, así como, los perjuicios y daños que haya causado el incendio, haciéndoles saber su nombramiento, para su aceptación y protesta, así, se trasladaría el personal del juzgado a las quince horas a la “Quinta Touche”, para llevar a término la fe judicial del siniestro, asociándose con las diligencias. Los ingenieros, M. P Reilly y Miguel Márquez, serían notificados de la resolución inmediata anterior, aceptando el cargo de ser “peritos”, según les confería el juzgado, para presentarse en toda forma y desempeñarse de acuerdo a la Ley, los cuales, se trasladarían a las quince horas a la “Quinta Touche”, y habiendo penetrado al interior del edificio, empezarían a indagar, de qué, estaba compuesta. Era una casa construida por muros o paredes, mampostería y ladrillos, con dos pisos, y tres departamentos que la conformaba; el fuego consumiría totalmente todos los techos, puertas y ventanas, y casi nada quedaría en pie; las paredes, se advertía también que se podían caer en las parte alta a la Quinta; la de dos torres de ladrillo, que estaban de pie, siendo revisadas todas las habitaciones, encontrándose dos cocinas, una en el primer piso, y la otra en el segundo, respectivamente en la misma deserción que la anterior...Esta crónica continuará

Fuentes: Archivo del Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de Chihuahua; con la colaboraron de Perla Yurissa Mendivil Mendivil y Angélica Pérez Ortez, Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Autónoma de Chihuahua.