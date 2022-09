Incongruencia e impunidad, el “Pan” de todos los días 

Por: Brenda Ríos

A cinco años de la desaparición de Alondra, ya no tenemos palabras para esto; en cinco años la historia de Alondra se convirtió en la de Marybell, Alexa, Daniela, Yeimy, entre otras tantas mujeres que sus crímenes, feminicidios y desapariciones siguen impunes.

Chihuahua continúa siendo uno de los estados más peligrosos para nosotras las mujeres. Las estadísticas nos indican un alto índice de feminicidios y crímenes sexuales hacia la población femenina, que en números se resume en el quinto lugar de las entidades más peligrosas para las mujeres, con 167 feminicidios en lo que va del año.

Es difícil ser mujer en un estado feminicida, lo es; también lo es ser madre, hija, esposa, amiga, pues el miedo latente a un día dejar de ver a tus hijas, de no saber más de una amiga o el simple hecho de pensar que tu madre no volverá a abrazarte lastima, pues con eso cargan cada familia que tiene a una mujer asesinada o desaparecida.

Alondra tenía un futuro por delante y una madre que luchó por ella hasta el final de sus días; de su presunto raptor, prófugo de la justicia, no se sabe nada; las autoridades lo dejaron en libertad al no tener las evidencias suficientes.

Cuando se escuchaba hablar de las Muertas de Juárez aún no se escuchaba tanto del feminicidio como una palabra para describir atroces crímenes; sin embargo, este término nace desde 1970.

A más de 50 años de que este concepto nace, pocos casos de feminicidios han quedado esclarecidos, mientras muchos otros se han convertido en espectáculo, siempre en la puerta del olvido.

Justo Ciudad Juárez es uno de los municipios donde se registran más feminicidios en el país, con casos que han quedado en total impunidad por no contar con los suficientes recursos en materia de procuración de justicia para investigarlos.

La falta de recursos y una fallida estrategia en el Estado de derecho mantiene en penumbra a las familias mexicanas; tanto así que una representación de zapatos rojos ya ha marcado la percepción de la población mexicana y ha obligado más ha reflexionar sobre la visibilización de la violencia, que las mismas acciones que el gobierno emprende para la prevención de este tipo de crímenes.

Ante la violencia de género que impera en el norte del país los escenarios cada vez son más inciertos, por eso tan aplaudible las colectivas que alzan la voz incansablemente cada que ocurre una injusticia.

Esta violencia es imparable y entre las marchas, los gritos de desesperación y la desesperanza por un estado violento y olvidado por sus gobernantes, retumban las historias de tantas madres que se quedaron sin un último abrazo, madres como la de Alondra, por la cual rendimos un homenaje y clamamos justicia, pues hasta el último día de su vida esperó con anhelo ver el rostro de su niña, quien sigue y seguirá presente en los corazones de los chihuahuenses.

Falta un sistema de prevención y atención de la violencia, políticas que verdaderamente vayan encaminadas a reducir los altos índices de violencia a niñas y mujeres del estado; procesos de impartición de justicia que se reflejen en el esclarecimiento de los tantos asesinatos y desapariciones, se necesitan trabajar en las causas, por eso insisto e insistiré en que el gobierno necesita enfocarse en resolver de raíz esta problemática y todo el recurso tiempo y esfuerzo deberían ir encaminados a esto, primero resolver, atender con sensibilidad este tipo de temas, por eso insisto con barbaridades como la Torre Centinela, donde se gastarán más de 4 mil millones de pesos… en modo de ejemplo: es como vestirte muy bien para verte muy bonito por fuera pero dentro traes un cáncer etapa 3 que no te atienes y te enfocas en lo de afuera, lo más lógico es que primero te atiendas el tema de salud y luego te preocuparas de verte bonito, pues eso es lo que pasa en este gobierno, que por cumplir con los acuerdos de campaña se aferra a un proyecto que “no” queremos los chihuahuenses, porque lo consideramos innecesario, con olor a corrupción, vicios de origen y que además no atiende la real problemática que vivimos en Chihuahua, todos vemos y vivimos las necesidades básicas que no se atienden sobre todo en Ciudad Juárez, que deberían ser prioridades, increíble que el Gobierno del Estado no lo quiera ver y pretenda vendernos la idea que todos los problemas de inseguridad se van a arreglar con “tecnología y asignaciones directas” un verdadero insulto a nuestra inteligencia, se me hace que se les olvida a veces qué estado gobiernan.

El tema de inseguridad en el estado se deben tomar como prioridad, pues 2021 fue uno de los años más violentos en donde las tasas de feminicidios subieron hasta un 34 por ciento, respecto al 2020, crímenes que no ceden y que lamentablemente se siguen acumulando de manera en el que el nombre e historia de la mujer o niña desaparecida se convierte en una estadística que se acumula año con año sólo por mostrar las cifras en feminicidios… no vamos bien y el que los medios no lo publiquen no quiere decir que las cosas no pasen, en fin...