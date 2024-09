Independencia e instituciones

Por estas fiestas de la independencia nos pone a reflexionar sobre el impacto que han tenido las independencias en el desarrollo económico. Países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda no tienen fiesta de independencia, y el rey Carlos III del Reino Unido sigue siendo el monarca de esos países, aunque en la practica esos paises son independientes. Lo que ha pasado es que el Reino Unido ha ido transfiriendo responsabilidades. Este tipo de independencia gradual sin violencia ha ayudado a fortalecer las instituciones lo que ha permitido mantenerse en la senda de desarrollo económico.

La isla de Curazao en el Caribe anteriormente era parte de las Antillas holandesas, recientemente ha obtenido más autonomía dentro del reino de los Paises Bajos.

Botwana se independizo del Reino Unido en el 30 de septiembre de 1966, y mantuvo protección a los derechos de propiedad, y los británicos que decidieron quedarse fueron bienvenidos. La isla Mauricio se independizo del Reino Unido el 12 de marzo de 1968, mantuvo estabilidad, los antiguos colonos que decidieron quedarse se les respeto sus derechos, no hubo violencia. Estos son ejemplos de independencias sin violencia donde se mantuvieron buenas instituciones, lo cual llevo a la senda de desarrollo.

La independencia de Argelia de Francia fue una experiencia muy dolorosa, ya que muy violenta, dejo muchas cicatrices, cerca de 900,000 franceses que vivían en Argelia tuvieron que salir. Desde la independencia de Argelia comenzó la inmigración hacia Francia.

Regresándonos a México, la guerra de independencia de México con Miguel Hidalgo fue violenta y se cometieron excesos contra los españoles. Finalmente, México se independiza con Agustín de Iturbide, el cual no derramo sangre. Iturbide fue coronado, pero no duro mucho en el poder, tuvo que abdicar, y más tarde fue fusilado. Una gran contradicción para quien fue el verdadero padre de la patria!. Después de la independencia corrieron a los españoles lo que causo una descapitalización del país y un debilitamiento geopolítico. Con la independencia no se construyeron instituciones, lo cual influyo en el declive, inestabilidad política. La independencia de México no fue un proceso enraizado en la defensa generalizada de los derechos de propiedad, democracia liberal, la libre empresa y de la libertad del pueblo, sino de solo cortar con la Corona Española y, la transferencia de poder.

Mientras que los Padres Fundadores de Canadá, Australia, Nueva Zelanda fortalecieron las instituciones que aseguraran la libertad de su pueblo, los Generales Fundadores de México querían obtener la independencia porque a ellos no les habían otorgado privilegios políticos y comerciales por parte de la Corona española. Mientras que, en Canadá, Australia, Nueva Zelanda se fortalecieron instituciones basada en el imperio de la ley, derechos civiles y políticos, la independencia en México debilito las instituciones. En México desde la independencia se promovieron políticas mercantilistas. Las elites políticas y económicas después de la independencia promovieron regulaciones y legislaciones que restringían la libertad económica. Hubiera sido mejor que México se hubiera obtenido autonomía de forma gradual como Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Pero los hubieras no existen. Es menester reflexionar como el mercantilismo en México desde la independencia ha sido una traba para el desarrollo, y por lo tanto en importante una agenda para desmantelar el mercantilismo y poder entrar en la senda de desarrollo.