El día 22 del presente mes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el contrato de la Ley de la Industria Textil del Ramo de la Lana, con vigencia del 21 de enero de 2023 al 20 de enero de 2025. En él se señalan las disposiciones legales que regularán a esta industria en materia laboral, lo que trae consecuencias positivas por el grado de certidumbre que les genera a los trabajadores y empresarios del ramo. Según datos oficiales, el cultivo de algodón es muy importante en el estado de Chihuahua, con una superficie promedio sembrada de 140 mil hectáreas, siendo el primer lugar nacional. La actividad algodonera en México genera miles de empleos directos a lo largo del ciclo del cultivo, distribuidos en campo, transporte y despepite, e indirectos como los que forman parte del valor agregado del algodón y sus subproductos (la semilla de algodón que va a la industria ganadera, el traslado de las pacas de algodón a la industria textil y la exportación). Los productores locales están pasando de la producción de la materia prima a la producción textil haciéndole competencia a estados como León, Puebla y la Ciudad de México. Chihuahua ocupa el décimo lugar nacional y está creciendo muy rápidamente. Dicho contrato tiene como sustento la productividad, es decir, el trabajador recibirá sus prestaciones y pagos siempre bajo el esquema de trabajar más, en equipo, con calidad, eficiencia, efectividad y rendimiento, lo que dista mucho de los contratos colectivos de los años 50 donde el simple hecho de pertenecer a la planta laboral ya les generaba retribuciones muy considerables. Desde mi punto de vista es bueno para los trabajadores porque esta era una industria donde se explotaba en demasía a sus colaboradores, sin embargo no deja de estar hecha a modo del empresariado, no da más garantías a los trabajadores que las normales en cualquier otra empresa. Otro dato que es de llamar la atención es que las pensiones sólo llegarán hasta el 85% de sus percepciones a los 65 años, no más; para ello se determina un tabulador de salarios ex profeso para la industria, lo que reduce bastante sus posibilidades de desarrollo. La industria textil y de la confección aportó 3.2% del PIB de las industrias manufactureras y ocupó la décima posición entre las actividades económicas manufactureras más importantes en 2019. Actualmente somos deficitarios en esa materia pero precisamente para eso es este nuevo ordenamiento y en Chihuahua seguramente se aprovechará en toda su magnitud para detonar la industria de la confección, ya que la calidad de su materia prima es considerada de primer nivel como Better Cotton, empresas como Victoria Secret, Adidas, Ikea y H&M lo buscan para sus productos. El mercado de la industria textil apunta bien para el estado, su modernización es evidente y habrá que canalizarle algunos subsidios “como Tesla lo solicitaba para su fábrica” ya sea en el ámbito energético o de la producción primaria para generar más cadenas de valor en la entidad.

