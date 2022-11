Por: Juan González Lechuga

Hace algunos años, cuando cursaba la licenciatura en derecho, nos impartía la materia de derecho administrativo un maestro que aprecio y admiro por su preparación. Durante la clase nos exponía el contexto político de México en tiempos anteriores, en su exposición mencionaba cómo por más de 70 años un partido hegemónico gobernó nuestro país, donde la corrupción y los malos gobiernos imperaban, en donde ser oposición era castigado, donde no existía la democracia, donde las elecciones eran una simulación e incluso los votos de los muertos contaban.

Ante ese contexto, un grupo de ciudadanos valientes, honestos y comprometidos con la democracia se manifestaron y actuaron para cambiar las realidades de aquel momento histórico.

El compromiso social generó que por medio de partidos políticos, universidades, asociaciones civiles y voluntariados se crearan reglas del juego para poder elegir a nuestros gobernantes, al derecho al voto y la participación de la mujer y que se extinguieran las malas prácticas y la centralización de las elecciones.

Hace algunos años, esa exposición realizada por el licenciado habría sonado increíble y cómo toda una película al muy estilo de Hollywood, pues el atropello, descaro y parcialidad eran el pan de cada día.

La lucha constante de la democracia ha tenido como resultado la creación de institutos autónomos, sin dependencia del interés de quienes gobiernan, uno de ellos el INE, que ha sido muestra de que las instituciones son necesarias e indispensables para la gobernabilidad del país, para que no se caiga el sistema, para que los muertos no sigan votando, para que los fraudes como el del 86 no vuelvan ocurrir.

Si bien, el INE es perfectible y con áreas de oportunidad, la nueva reforma promovida por Andrés es un atropello y un insulto a la historia y al principio de la democracia, es un reflejo de su gobierno, que representa su incapacidad, su autoritarismo y el control por su verdad.

Hoy no me asusta la reforma del INE, me asusta que como ciudadanos no hagamos valer nuestro derecho de salir a las calles y manifestar que las elecciones no pueden ser controladas por un gobierno corrupto y corruptor, me asusta que no nos asuste y me sorprende que no nos sorprenda el daño ante la manipulación que por medio de reformas el gobierno vuelve y desea controlar las elecciones como hace algunos años.

Tú, el que tienes el derecho de votar y no asistes, el que tiene el derecho de elegir y lo omite, así como tú que sabes lo que representa tu voto y tu participación, salgamos y defendamos a nuestro país.

Como hace unos años aquel licenciado comentaba de la ciudadanía que salía en defensa del atropello del gobierno y la simulación del derecho electoral, hoy ese atropello está latente y es posible.

Sigue sin aterrarme el INE, me aterra el que como sociedad no salgamos y defendamos lo que la historia hoy nos está demandando.