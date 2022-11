INE vs expectativas racionales

Por: Francisco Lozano

El pasado 13 de noviembre hubo una convocatoria para “defender al INE” del supuesto ataque del poder ejecutivo federal para “apropiarse de mismo”. Se argumentó no sin falto de razón que muchos años, dinero y vidas costó acceder a la democracia como para que ahora cayera en manos de un “tirano” argumentaron. A la convocatoria acudieron pocas personas en relación al padrón electoral, pero lo más revelador es que no acudieron significativamente los “políticos profesionales” dos o tres de los miles que hay en toda la república. Es ahí donde está el secreto de la indiferencia de la población a dicho evento (acuden más a un concierto musical), los ciudadanos se sienten utilizados. Los ciudadanos estamos involucrados en el INE sólo para contar los votos. Los partidos políticos (quienes los dirigen para ser más exactos), siguen teniendo el control del acceso al poder.

Los políticos cambian de partido tranquilamente ya en funciones, traicionan al ciudadano que creyó en ellos y no hay consecuencias negativas y tampoco cuando delinquen. Lo más cercano a la ciudadanización del INE son los candidatos independientes con más requisitos que enviar un hombre a la luna. ¿Por qué un ciudadano común como usted o yo tendría que defender una causa que no ha resuelto la problemática social o de acceso al poder? Simplemente no es lógico. Sí, que marchen los políticos que luchan por el poder es entendible, pero racionalmente el valor del INE para el ciudadano es NEGATIVO porque es caro y permisivo.

El INE es un instrumento de los partidos políticos no de los ciudadanos, todos los días lo vemos. Claro que se necesitan hacer cambios y poner las instituciones al servicio de la comunidad, no utilizar a la comunidad al servicio de una aristocracia política. La utilidad marginal que aporta cada ciudadano (voto) al proceso electoral es mínima, (con un simple voto se gana no se necesitan mayorías), tendría que ser obligatorio el voto, haber una segunda vuelta, etc., para que valiera cada voto, mientras eso tampoco suceda seguirá teniendo un valor negativo social.

Ahora bien, eso nos lleva al estado de derecho que tampoco se cumple por más leyes que existan y también nos remite a la corrupción, todos ellos valores negativos que han afecto el sistema político nacional incluyendo al INE; si los políticos profesionales desean que la ciudadanía se involucre de forma decidida tendrán que hacer más que señalar a sus contrincantes y que utilizar a los ciudadanos en las elecciones o marchas; tendrán que hacer una verdadera reingeniería electoral que posibilite las oportunidades a todos por igual y tendrán que medirse en el costo del mismo. El INE o cualquier otro instituto público se tendrá que tocar cuantas veces sea necesario para perfeccionarlo, por lo pronto y en esas condiciones su balanza en términos ciudadanos es negativa tanto así que es deficitaria y les puede uno sumar los institutos electores de cada entidad federativa.