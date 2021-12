Inflación a la carta

Por: Francisco V. Lozano

Mientras el presidente se esmera en utilizar todos los recursos del estado para mantener oculto el gasto público, sobre la población se cierne un incierto futuro acompañado del fenómeno inflacionario. Para el que no tiene sólo le resta ser expectativo, no había muchas esperanzas de todos modos, igual una beca y nada más. Para la clase media productiva y aspiracionista la situación se vuelve más crítica; de manera rápida tendrá que cambiar sus hábitos de consumo y donde sólo laboraba uno en la familia ahora todos tendrán que colaborar con el sustento. En estos días y haciendo mi rondín de las compras de temporada se notan los anaqueles llenos de productos pero a precios muy elevados; en 2018 un pollo entero costaba $36 pesos, ahora cuesta $83 pesos y no de la mejor marca. Ya se ha comentado que esta situación se debe en gran medida al aumento en el precio de los energéticos que fue determinante para el comportamiento del INPC general, se observan aumentos anuales de 22.3% en la gasolina de alto octanaje, en la de bajo octanaje (14.4%), gas doméstico LP (24.0%) y gas natural 22.3%. Mientras que el costo de electricidad tuvo un incremento anual de 6.3%. En este esquema de factores adversos uno de los sectores que llevan luz verde son los financieros. El crecimiento del sector bancario ha sido impresionante; cuando apenas en el año 2015 había unos quince bancos, ahora son más de 80 según la CNBV, de financieras ni se diga. El dinero fluye a raudales, quien sabe de dónde, aunque hay teorías especulativas que de sectores informales, por decirlo suavemente, pero de que ha sido un gran negocio es un hecho. Precisamente a principios de mes inició una campaña para que la banca ofrezca créditos hipotecarios tomando como enganche las aportaciones de los trabajadores no asalariados que tienen subcuenta de vivienda en el infonavit. Antes la ley no se los permitía, pero en las reformas del año pasado a la ley de Infonavit se agregó por sugerencia del sector bancario que pudiera realizarse esa operación. Estiman que el mercado crecerá al menos en 32 millones de cuentas y eso es un gran mercado considerando que los créditos hipotecarios son la segunda fuente de mayor ingreso de la banca, después de los préstamos a los gobiernos. Sin embargo, recordemos que la recuperación vía judicial de estos créditos es la primera en el sector bancario, muchos tienen casa pero no pueden pagarla, menudo negocio, recordemos el Fobaproa ahora IPAB “rescate bancario”, ¿repetiremos la historia? Que haya mucho dinero en las calles y poca productividad es como hacer dinero con una maquinita impulsando el crecimiento de los precios. Lo cierto es que la gente deberá por fuerza, más temprano que tarde, ser disciplinada con sus gastos, evitar a toda costa los excesos y desde luego involucrarse más en el desarrollo de las finanzas públicas (tasas de interés, deuda, impuestos e inversiones) que son finalmente motor de crecimiento o crisis en cualquier nación como ya lo estamos viendo.

