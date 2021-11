Inflación, preocupante para la economía de los que menos tienen

Por: Laura Patricia Contreras

La inflación representa un problema económico muy importante, ya que nos afecta a todos, el aumento de la inflación provoca una reducción en el poder adquisitivo de nuestro dinero, es decir, cuando existe un aumento de inflación, se da un aumento generalizado en el costo los bienes y servicios que se encuentran dentro del mercado, lo que se traduce en el encarecimiento de los productos que consumimos a diario por los cuales debemos pagar más.

Nuestro país está atravesando por una situación bastante grave debido a que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la primera quincena de noviembre la inflación aumentó en un 7.05% anual, siendo la cifra más alta desde hace dos décadas. Este aumento es alarmante puesto que, según proyecciones del Banco de México, la inflación anual esperada para finales de este año era de aproximadamente 3%, sin embargo, no resultó como se estimaba.

La crisis económica está muy lejos de terminarse, después de la pandemia provocada por el coronavirus Sars-Cov2 y tras las medidas implementadas para la contención acelerada de los contagios como el cierre de los micro, pequeños, y medianos negocios así como de las grandes empresas, provocaron que las economías colapsaran.

Encontrarnos en el panorama actual, en que se ha elevado el precio de productos como aquellos que forman parte de la canasta básica, no permite que las y los mexicanos puedan tener un respiro en sus bolsillos, ya que en lo que va de noviembre se ha tenido que pagar más por menos, por ejemplo, 60 pesos por un kilogramo de jitomate cuando en meses anteriores se pagaban por ese mismo kilo aproximadamente 12 pesos. En Chihuahua, el kilo de chile jalapeño se vendió a 69.90 pesos, siendo que nuestro estado es el mayor productor de jalapeño en el país.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el trimestre julio-septiembre del presente año, la población económicamente activa llegó a 58.3 millones de personas, no obstante, sólo el 2% de las personas trabajadoras perciben más de 18,443 pesos al mes y el 31% percibe menos de 3,697 pesos mensuales, lo que no concuerda con el gasto promedio de 15 mil pesos que, con base en datos del Coneval, se destina en cada hogar únicamente para alimentación y transporte al mes.

Si bien, fenómenos económicos que ocurren en el país responden a fenómenos económicos de carácter global, si no se implementan las políticas que más favorezcan al bienestar y crecimiento de la economía nacional, seguiremos situándonos en escenarios preocupantes en los que en su mayoría afectarían a aquellos que menos tienen, ya que su dinero valdría menos, si ya de por sí no hay oportunidades suficientes de empleos y las que hay no tienen una remuneración suficiente.