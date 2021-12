Inflación y sus consecuencias

El Inegi recién publicó los datos sobre la inflación al consumidor a noviembre de este año que fue de 7.4% en números redondos y de 10% al productor. No son estas cifras pequeñas, considerando que la tasa objetivo fijada por el Banco de México para el 2021 fue de +-1 de 3%, esto es de entre 2 y 4%, la cual hemos tenido durante los últimos 20 años. Además, podemos esperar para fines de diciembre una inflación cercana al 8%.

Otro dato preocupante es que la inflación nos llegó en un inicio por factores externos; pero ya es un problema interno básicamente. Tiene que ver mucho en esto el rompimiento de las cadenas de suministro, problemas en la logística. No hay choferes suficientes para mover los tráileres con mercancías, además de que existen graves problemas en los puertos para cargar y descargar los contenedores de los barcos, y aquí nos hacemos la pregunta: ¿Quién fue el genio al que se le ocurrió que los puertos marítimos y las aduanas terrestres fueran manejadas por los militares? No considero sea una falta de capacidad, pero sí de conocimientos básicos sobre el tema.

Podría pensarse que la cifra de 8% de inflación es baja; pero no nos confundamos, esta es la inflación que determina la tasa de interés interbancaria fijada por el Banco de México que de un 5% se espera que suba a un 5.5%, y entonces esto se vuelve serio. Los intereses de los créditos bancarios a los negocios aumentan en una proporción mayor. La tasa de interés de la tarjeta que trae en la bolsa, repentinamente subirá su costo.

Pero como siempre, los más golpeados son las familias con los menores ingresos, que destinan el 70 o 80% de éstos a la alimentación, y ¡oh sorpresa! la inflación para los productos de primera necesidad, los alimentos, presentan una inflación de entre el 20 y el 25%. Lo más preocupante de esto es que engrosan las filas de los mexicanos que no tienen ingresos suficientes para alimentarse, afectando severamente el desarrollo de los niños entre 1 y 12 años, que crecen con insuficiencias intelectuales y físicas, factores que agrandan la brecha económica e intelectual entre las clases sociales. Son niños que no podrán desarrollarse en un mundo cada vez más demandante.

Y ¿qué hace el gobierno?, continúa espantando la inversión, reduciendo la creación de empleos, alimentando la inflación y lo irónico: aumentando el número de pobres en cifras récord, aquellos que ayudaría como tema principalmente de su campaña para llegar a la presidencia.

Pero volviendo a usted que probablemente me lee, evite el exceso de gastos con tarjetas de crédito. Procure disminuir sus deudas lo más que se pueda. No regale tanto, si lo piensa, la mayoría son cosas superfluas. No necesita un nuevo carro ni tampoco un nuevo celular.

Nuestra desigualdad y falta de competitividad, tanto interna como externa, no son un problema económico, es institucional y mental.

“Pero tampoco olvidemos que todo desarrollo económico se da con la inversión y la base de la inversión es el ahorro, tanto a nivel empresarial como individual”.





Economista y Maestro en Finanzas