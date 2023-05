Información reservada: agua

El estado de Chihuahua se ha visto afectado en años recientes por la escasez de agua, es crucial mencionar que la falta de transparencia y la falta de información respecto a quiénes y cómo se le está condonando o haciendo algún descuento por concepto del pago de servicio de agua potable es algo que no se ha corregido por mucho tiempo. La opacidad en este tema es preocupante, ya que impide que los ciudadanos tomen decisiones informadas sobre el uso y la conservación del agua en una situación de crisis hídrica como la que se vive actualmente. Exponer y hacer pública esta información se convierte en una herramienta imprescindible para empoderar a la ciudadanía y permitirles informarse y tomar mejores decisiones en relación con el uso del agua y su administración por parte del gobierno.

El estado de Chihuahua enfrenta una de las peores crisis de agua de los últimos tiempos. La falta de precipitaciones y la disminución de los caudales en las fuentes de agua han llevado a un déficit en el suministro de agua potable en numerosas comunidades. Esta situación ha generado una serie de problemas y desafíos para los habitantes de la región, desde dificultades en el abastecimiento diario hasta afectaciones en la agricultura y la ganadería, pilares fundamentales de la economía local. El agua es un recurso que cada vez se vuelve más escaso y sin el cual no hay forma de sobrevivir, entonces, ¿por qué no darle la importancia que el asunto merece y democratizar la información? Sin información, no hay manera de que las personas nos involucremos y logremos crear soluciones y alternativas para el manejo del recurso vital.

En este contexto, resulta esencial que los gobiernos, tanto a nivel estatal como municipal, brinden apoyo a los ciudadanos en relación con el pago del servicio de agua potable. Sin embargo, la falta de transparencia y de información respecto a estos apoyos genera incertidumbre y desconfianza en la población. Las personas no conocen plenamente los criterios y los requisitos para acceder a dichos beneficios, lo que dificulta su capacidad para tomar decisiones adecuadas sobre el uso responsable del agua y la adopción de medidas de conservación.

La transparencia en los apoyos y beneficios relacionados con el pago del servicio de agua potable es crucial para permitir que la ciudadanía tome decisiones informadas y responsables. Cuando esta información se hace pública, se fomenta la rendición de cuentas por parte de las autoridades y se promueve la confianza en el sistema. Los ciudadanos pueden conocer los requisitos, los plazos y las formas de acceder a los apoyos, lo que les permite planificar y adaptarse a las circunstancias actuales, se acotan los espacios en los cuales pudieran existir probables actos de corrupción y con esto se fomenta un debido uso del agua en nuestro estado.

Los esfuerzos por lograr que la autoridad haga pública la información siguen, todas tenemos derecho a saber qué está pasando con el agua en nuestra comunidad.





