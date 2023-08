Por: Diana González

La Ingeniería en Ecología es una profesión y una vocación muy noble y generosa, pues se encarga de estudiar, conocer, comprender y explicar los procesos y ciclos naturales del medio ambiente y su interacción con el ser humano, siendo este último parte de estos sistemas naturales y sus procesos, pero al ser dotado de inteligencia y voluntad, ha tomado una autoridad sobre los primeros, que ha rebasado su resiliencia, resistencia y biocapacidad.

El ingeniero en Ecología (IE) debe encargarse de reordenar esta relación del ser humano con su ambiente, considerando los tres elementos esenciales de la sostenibilidad: medio ambiente (recursos naturales), sociedad (recurso humano) y economía (recurso económico); hoy día, pareciera que estos tres son antagónicos, cuando en realidad representan juntos, un sistema de engranajes, el cual debe estar en perfecta armonía para que pueda funcionar bien; la crisis ambiental es justamente que este sistema de engranajes no ha estado equilibrado, engrasado ni con su mantenimiento preventivo adecuado y es aquí donde se encuentra el reto del ingeniero en Ecología, lograr permear en todos los sectores productivos, en la sociedad, en la educación, la iniciativa privada y en las políticas públicas y el gobierno, la necesidad de este equilibrio; hacer ver y demostrar con base en estudios, análisis y evidencia científica que toda actividad antropogénica genera impactos y que esto nos obliga a una retribución, compensación y restauración ambiental; la Ingeniería en Ecología no busca frenar porque sí el desarrollo, busca cómo lograr un desarrollo que atienda las necesidades de la sociedad bajo principios de justicia social y ambiental, cómo lograr un desarrollo tecnológico y científico que no ponga en peligro el equilibrio ecológico y cómo lograr un desarrollo económico que se vuelque a favor de la sociedad y de los ambientes naturales. Tiene el reto de enverdecer las economías y de sembrar la semilla de la consciencia, con “sc” ya que como lo señalé en mi columna pasada, consciencia es la capacidad del ser humano para percibir la realidad y reconocerse en ella y para lograr este reto, requerimos que cada persona se perciba como parte del entorno natural y se apropie de los recursos desde una apropiación respetuosa, cuidadosa y generosa.

La Facultad de Zootecnia y Ecología de la UACh ofrece la formación del IE y dentro de los conocimientos que se transmiten, destacan: origen, estructura y funcionalidad de los ecosistemas, innovación eco tecnológica, monitoreo y análisis digital de datos ambientales, normatividad y gestión ambiental y gestión de servicios ecosistémicos con enfoque de sostenibilidad, todo esto para ponerlo al servicio del cuidado de nuestra casa común.

Integrante de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua A.C.