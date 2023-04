Por: Roberta Cortazar

Cocinar es un arte, combinar ingredientes, prepararlos para que resulte un sabor que asombre los sentidos. Quienes cocinan rico tienen una sensibilidad especial para crear platillos novedosos o mejorar los tradicionales. Una pizca de esto o una cucharita de aquello hace la diferencia en el resultado final y surgen preguntas ¿Qué le pusiste? ¿Qué le dio esa textura? ¿Lo que cruje es nuez?

Ingredientes viajan de un lugar a otro y la competencia de seducir con combinaciones exóticas y diferentes genera un mercado de intercambio mundial muy variado.

Algunos nos conformamos con sal y pimienta para condimentar, pero el paladar de los que saben exige ese extra que muchas veces es secreto y le da a la receta un toque único.

También tenemos nuestras recetas para convivir, familiarmente las personalidades, temperamento y costumbres se vuelven ingredientes que en conjunto hacen de la dinámica familiar un entorno único. Recetas se comparten entre familias y se quieren adoptar porque se ven muy buenas, pero no toda combinación es posible en cada familia, así que hay que crear la propia. Muchos padres tratamos de que lo que combinamos sea lo mejor para los hijos, pero a veces se nos pasa el azúcar o la sal y el resultado son sabores que empalagan o hacen escupir. Se sirve con la mejor intención, pero no todos reciben igual, unos saborearán, otros retirarán el plato pues no se les antoja o no tienen hambre, y algunos renegarán de la dádiva.

Hoy cuestiono mis recetas, en algunas se me olvidó bajarle al fuego y se quemaron, a otras les puse mucha azúcar tratando de quitar lo amargo del momento, pero esa dulzura generó una dependencia muy dañina. En ocasiones me faltaron ingredientes y en otras me sobraron y limpiar las ollas para quitar ciertos sabores es hoy una urgencia, para empezar a hacer un nuevo caldo, algo calientito que calme y nos haga probar la simpleza de un platillo natural sin tanto aderezo.

A todos nos pasa que aún y con la mejor intención combinamos para ofrecer, pero no a todos les sienta bien el platillo, y llega la hora de soltar para que cada cual le ponga y quite a su gusto.

El ayuno es una buena manera de apreciar todo tipo de alimento, dejar que la saliva sea la única que humedezca la boca, analizar todo lo que tenemos para valorar lo indispensable, y empezar a apreciar cada ingrediente para elegir quedarnos con el que nos hace bien y dejar de consumir los que no nos gustan o nos dañan.

Demasiados ingredientes nublan el sabor de lo que requerimos en el momento, por eso hay que separar y probar uno solo, masticarlo y digerirlo.

El alimento nutre el cuerpo, la mente, el espíritu ¿Apreciamos o rechazamos lo que hay? ¿Agradecemos, valoramos? Cuando tenemos hambre todo nos sabe a gloria, pero cuando estamos saturados ya ningún sabor apetece.

Cambiar las recetas es saludable, probar otras combinaciones y descansar de eso que se ha convertido en costumbre o exceso.

Todo el entorno nos alimenta ¿Qué decidimos meter en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu? ¿De qué nos nutrimos? El alimento entra a todas nuestras esencias ¿Qué estamos escogiendo? ¿NOS ESTAMOS NUTRIENDO O DESTRUYENDO?

ROBERTA CORTAZAR B.