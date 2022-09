Integridad empresarial, cumplimiento y desarrollo

Por: Román Rivas Hong

La semana pasada me tocó participar en una de las conferencias que se ofrecieron dentro del marco de la 7ª Semana Regional de Integridad Empresarial en América Latina, organizada por “Alliance for Integrity” (¡Muchas gracias, Paco Santini, por la invitación!) y en la cual tuvimos la oportunidad de conversar acerca de la influencia de la normativa internacional en nuestras prácticas locales, principalmente en los temas de anticorrupción y derechos humanos.

Para los que laboramos en la industria, la normativa está dictada por el estricto cumplimiento al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y en mi anterior columna señalaba que ya se han presentado controversias debido a incumplimiento en tres de los capítulos, el Capítulo 4 relacionado con reglas de origen, el Capítulo 8 relacionado con el tema de energía e hidrocarburos y el Capítulo 23 relacionado con las obligaciones en materia laboral.

El cumplimiento a la norma y los estándares dictados por el T-MEC es absolutamente indispensable y mandatorio y, hablando de anticorrupción, existe el Capítulo 27, dedicado específicamente a este tema y el cual tiene impacto prácticamente en todos los demás capítulos del tratado a través de distintos numerales.

Para una empresa conduciendo negocios en el plano internacional, el apego irrestricto a los estándares y el cumplimiento con los mismos genera sin duda el que la organización se conduzca con integridad, honestidad y total transparencia en el marco de sus operaciones. La industria manufacturera de exportación es sin duda una de las más expuestas al tema de cumplimiento; desde el despacho aduanal (cruce) debe determinarse la fracción arancelaria y asegurarse de cumplir restricciones tales como las NOM, permisos especiales, etc., calcular y pagar todas las contribuciones, determinar régimen aduanal, ya sea temporal o definitivo; asegurarse que todo coincida antes del cruce: cantidades, valores, descripciones, pesos y, además, elaborar los documentos de cruce así como sus pedimentos y anexos.

En actividades de postdespacho aduanal y para poder mantener el permiso IMMEX (el que nos permite laborar como empresa maquiladora y manufacturera de exportación) debemos contar con un sistema de control de inventarios automatizado aduanal llamado Anexo 24 (equivalente a un sistema MRP -para requerimiento y planeación de materiales- pero aduanal), no tener saldos vencidos, es decir, asegurarse de que la materia prima se exporte dentro los plazos de ley, asegurarse que todos nuestros activo fijos estén identificados y coincida con los pedimentos o CFDI, estar al corriente con todas las obligaciones fiscales de la empresa, de sus accionistas y representantes legales, mantener el archivo legal durante 5 años para importaciones de materia prima y toda la vida en activo fijo, presentar el Reporte Anual de Comercio Exterior (equivalente a la Declaración Anual de ISR del área contable), dar aviso a la Secretaría de Economía y SAT sobre cualquier alta o baja de nuestros domicilios, así como atender cualquier auditoría de autoridades federales o estatales.

Otra obligación de cumplimiento es mantener la certificación de IVA e IEPS, OEA y CT-PAT, presentando las descargas del Anexo 30 para disminuir el crédito de IVA ante el SAT, mantener un control de las fracciones importadas de forma temporal, presentar cualquier cambio legal de la organización como acta constitutiva, alguna adhesión, cambio de socios o accionistas, etc., asegurarnos de que ninguno de nuestros proveedores estén en incumplimiento ante el SAT y garantizar que cumplamos los procedimientos de seguridad en la cadena de suministro de cada uno de nuestros domicilios. Con respecto a reglas de origen, debemos cumplir con los criterios dependiendo del producto que manufacturemos y en el cual ya se nos exige un porcentaje de valor de contenido regional: un 75% para vehículos ligeros y autopartes esenciales, un 70% para camiones pesados, aluminio y acero y un 65% para autopartes complementarias, además, en el caso de vehículos, entre un 40% y 45% debe ser manufacturado por trabajadores que ganen por lo menos 16 dólares la hora.

Estas son las actividades más importantes que en materia de cumplimiento nos toca desempeñar y para lo cual no sólo necesitamos tener personal que conozca las leyes, sino desempeñarlas con total integridad y ética. Podría hacer un compendio enumerando todas las demás actividades a las cuales debemos darle cumplimiento dentro de los marcos legales… aún así, hay personas de mucho arraigo aquí en Chihuahua que piensan que “la maquila sólo ha traído círculos de miseria” y algunas otras que desde el exterior aseveran “que no conocemos las leyes”. La realidad de las cosas es que nuestra industria le genera a nuestra región no sólo un gran desarrollo económico, sino una gran competitividad y con tantas obligaciones genera también un círculo virtuoso de profesionales sumamente éticos e íntegros que, a su vez, aportarán toda esa experiencia y conocimiento a sus familias y a las generaciones laborales que están por venir.

Maestro en Administración. Presidente de Index Chihuahua

roman.rivas@mgsmfg.com