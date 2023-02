Inventando impuestos para el nuevo vino chihuahuense

Por: Silvia González

Nuestra sociedad me recuerda aquella tremenda novela histórica de Alejo Carpentier, El Reino de este Mundo, trata de cuando los esclavos negros se rebelan contra los franceses, en Haití, los matan a todos y elijen a un rey de piel oscura, pero entonces este monarca es más cruel y sanguinario, los obliga a trabajar jornadas más largas para que le hagan un castillo diez veces más grande que el de su antecesor, entonces el protagonista se pregunta cómo es que les está sucediendo esto, si es bien sabido que “perro no come perro”, y bueno pues usted se imaginará en qué termina, tanto así que Haití es hoy el país más pobre del universo. Así nosotros, aquí en Chihuahua, en la cuestión de los vinos y el nuevo impuesto que se le impuso a esta pequeñísima industria que está intentando nacer, ni siquiera caminar, apenas nacer, con esta gente emprendedora que se levanta diario a producir, a sabiendas de que el vino extranjero paga menos impuestos y por eso siempre estará más barato que el nuestro. Pero en el gobierno estatal hay gente pensante, y se les ocurren cosas, y así fue como en vez de promover que se siembren parras, y se produzca vino, se les ocurrió, ¡oh Dios, grandiosa idea! Jodernos con un impuesto estatal, sin saber que la siembra de parras, la producción de vino y hasta las catas, más que negocio es pasión.

Los agricultores que al primer calor de una copita deciden sembrar parras, los winemakers que sin estudios en enología se avientan a copiar recetas de YouTube, los emprendedores que le dedican amor al diseño de su etiqueta, y a los de ventas que andamos a la pesca de los disfrutadores de vinos, ahora tenemos que pagar un impuesto más, estatal; no se les ocurrió legislar sobre la ingrata diferencia arancelaria entre importar de Chile y producir en México, no, no, no y no, nada de eso, eso cuesta investigar, analizar, deducir, y esos burócratas de medio pelo no saben cómo porque nunca han producido ni una tarahumara pulsera de chaquira.

Amable lector, lectora, enófilo, enófila, por eso le digo que, aunque se escuche feo, aquí como en Haití, perro sí come perro.

Y con su permiso voy por un vinito para que se me asiente el enojo. Búsqueme en el Face como Vínicola Diez González y le invito una copita para soltar el cuerpo.

Miembro Aechi.