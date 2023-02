Inversiones redituables

El dinero se invierte, largo, corto plazo, o un ahorro seguro y disponible. Los bancos e instituciones buscan clientes ¡Hay competencia! La finalidad, seducir al público y captar lo más que se pueda.

Pero si nos salimos de ese ambiente de ganar dinero, de atesorarlo, de gastarlo en nuestros gustos y comodidades y nos elevamos a otro nivel donde las ganancias no son económicas, pero sí muy redituables en cuestión de bienestar personal, comunitario y ambiental, veremos otras importantes inversiones, que nos darán más que ninguna.

El amor es la inversión prioritaria del ser humano, cuando lo damos siempre habrá una ganancia, a veces no inmediata, pero al estarle abonando llegan estados de cuenta repentinos que nos abrazan multiplicados. Simplemente dar “cosas” no da el rendimiento esperado, hay que agregar algo más que intereses “brutos” que buscan sólo el beneficio propio. Al amor hay que invertirle constantemente tiempo, empatía, detalles, perdón, alegría. El amor requiere una conexión, no es una inversión fija, debe tener movimiento, revisarla y si es necesario, buscarle mejores intereses, rendimiento y respaldo.

Recibimos muchos regalos gratuitos de la naturaleza ¿Pero qué le estamos dando a cambio para agradecer su gran e indispensable colaboración en nuestra existencia? Somos pichicatos y crueles con ella, siempre esperando que nos dé y ningún detallito a cambio. ¿Sabías que aquí en Chihuahua hay un servicio de recolectar tu composta para elaborar tierra fértil? Pero a mucha gente le da flojera separar los desechos y pagar el servicio codera, prefieren mandar toda la basura revuelta al Relleno Sanitario, donde el revoltijo emana gases de efecto invernadero, asunto serio que va en aumento. Mientras no alcancemos a ver y oler el Relleno Sanitario, ni nos informen que la basura que estamos generando es alarmante, estaremos “tranquilos” Pero he aquí un abono a un problema que cobrará intereses por la omisión de pago de responsabilidad: la contaminación.

En el cuidado de la naturaleza no hay mucha inversión. Lo demuestra el capricho de la ruta para el Tren Maya, un agravio a la riqueza natural del país. Desarrollos turísticos, sin considerar lo que éstos afectan tanto al medio ambiente como a los pobladores cercanos que se quedan sin agua por el abastecimiento exagerado a los edificios, y la contaminación que viene de desechos y riegos de campos de golf.

No hay inversión en observación periférica, nos encerramos en nuestros cubículos “seguros”: casas, oficinas, lugares de trabajo, autos, transporte público, las pantallas. Vamos de prisa viviendo sin ver, sin oír, sin oler, sin saborear, sin sentir lo que está pasando a nuestro alrededor ¡Démonos tiempo de bajar la velocidad y hacer ALGO por lo que vale la pena!

Gastemos una porción de ese dinero que atesoramos en proyectos de beneficio para todos y para futuras generaciones.

Si analizamos el medio ambiente y nuestra colaboración en él, nos ganamos el título de miserables y de estúpidos, estamos pateando lo que nos da vida.

ROBERTA CORTAZAR B.