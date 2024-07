Investigación sobre la Corrupción Sindical en NCG y la Posibilidad de su disolución con un Referéndum Ciudadano

César M. Fernández





En 2018, durante mis estudios en la licenciatura en historia, investigué el sindicalismo en México y decidí entrevistar al líder sindical de los trabajadores del municipio de Nuevo Casas Grandes Pilar Córdoba, quien en nuestra entrevista se vanaglorió de los intentos fallidos de varios presidentes municipales por desmantelar este sindicato.





Pareciera inpemsable que los más de 200 trabajadores sindicalizados gracias a los acuerdos laborales logrados por Pilar Córdova, quien con casi 30 años en el cargo a logrado direccionar a las arcas del sindicato el 70 % del erario público anual. Año con año, se viene la revisión del contrato colectivo de trabajo, con lo que el Sindicato de los Trabajadores de la Presidencia Municipal que entra en negociaciones para exigir el aumento anual que se le otorga a todos los afiliados a este gremio. Incluso el empleado sindicalizado con el salario más bajo recibe más que cualquier director de departamento en la Presidencia Municipal.

Aún que muchos me dijeron César, es peligroso, de eso no se habla y si lo haces, ten cuidado”. Debemos entender que El mundo está cambiando y puede cambiar para bien más rápido si hablamos de los temas que no se deben tocar, discutirlos pensando en el futuro y actuar en consecuencia.

Los funcionarios de confianza suelen dejar sus cargos al finalizar el periodo de tres años de cada administración, salvo en casos excepcionales en el que los empleados duraron solo dos años. Con el arresto de la alcaldesa Cynthia Ceballos por su nexos con el crimen organizado y desvío de recursos, fue sustituida por por su hermanastra quien entró como alcaldesa suplente y corrió a la mayoría de los funcionarios de la administración de su hermanastra. Los que no fueron despedidos pasaran a una segunda gestión puesto que en las pasadas elecciones resultó como alcaldesa electa la hermanastra de Cynthia Ceballos y en el debate presidencia rearifico su lealtad con este sindicato corrupto.

En cuanto a los empleados sindicalizados, parte de uno de los sindicatos más del país, mantienen sus posiciones de forma permanente con aumentos anuales programados mediante revisiones del contrato colectivo.

Considerando que aproximadamente el 70 % del presupuesto anual se destina a salarios y prestaciones de los empleados municipales, cada administración enfrenta el desafío de cumplir con los proyectos de obra e infraestructura necesarios en Nuevo Casas Grandes debido a la carga de los empleados altamente remunerados. Si el municipio de Nuevo Casas Grandes continúa por este camino, nunca podrá satisfacer sus necesidades ni contar con una infraestructura adecuada. ¿Hasta cuándo tendremos que seguir tolerando a los "neo-casasgrandenses" caciques como Pilar Córdoba?



En realidad no está en manos de minfina autoridad impedir este robo por tratarse de un “derecho” de ese gremio, agregando al erario público sólo por el derecho de darle un mejor sueldo a algunos empleados privilegiados o que entraron al ayuntamiento por una designación de pieles Córdoba represnetamdo una carga millonaria en los egresos del presupuesto anual municipal.



Por motivo de esa carga a las arcas municipales, en cada proyecto de gobierno de más de un presidente municipal electo, está la idea de poder liquidar al sindicato y comenzar a trabajar desde cero con empleados de confianza, pero en cuanto llegan a la administración y se dan cuenta de las condiciones del presupuesto anual en comparación a los costos que representarían la liquidación del sindicatos, todo se queda en lo que era, sólo planes y buenas intenciones. Plar Córdoba ha visto desfilar a decenas de presidentes municipales desde la conformación del sindicato en el año de 1986 cuando le hicieron una huelga al presidente municipal de ese entonces Salvador Bautista obligándolo a firmar lo que llamaría yo el suicidio económico del municipio.

Este sindicato ha experimentado un crecimiento desorbitado gracias a las administraciones municipales, lo que ha resultado en demandas y salarios altísimos para muchos de sus miembros, costeados por los habitantes de Nuevo Casas Grandes.

Se debe llevar a cabo un referéndum en el que los neocasagrandenses tengan la oportunidad de decidir si desean seguir tolerando que un sindicato cuestionable, liderado por una figura cuestionable, que continua recibiendo sumas millonarias pagando sueldos, prestaciones, vacaciones, aguinaldos y demás exigencias a los sindicalizados del erario público.

Para planear un referéndum sobre la continuidad del sindicato, es fundamental seguir un proceso ordenado. Se debe revisar la legislación local para asegurarse de cumplir con los requisitos legales y formar un comité electoral encargado de organizar y supervisar el proceso. Posteriormente, se debe redactar la pregunta específica para los votantes, como por ejemplo: "¿Está de acuerdo en que el sindicato permanezca en Nuevo Casas Grandes?".

Es importante informarles debidamente sobre la votación y llevar a cabo una campaña informativa para educar a la ciudadanía sobre la importancia del referéndum y las implicaciones de su voto.