Irremediablemente, el sistema va a cambiar

La pandemia que estamos viviendo actualmente será un catalizador de los problemas que venimos arrastrando como humanidad y como nación. Veremos realidades muy crudas y nos daremos cuenta de las fallas que hemos tenido. No fue la mejor forma de ver la verdad pero teníamos que tocar un fondo para darnos cuenta que la forma de organización, tanto económica como social, tenía que cambiar. Y digo lo anterior por la crisis actual en los sistemas de salud mundiales y la gran crisis económica en la que estamos entrando, una sin precedentes.





Lo cierto, es que el parámetro que tenemos para decir que esto irremediablemente tiene que cambiar es la gran desigualdad que tenemos en la humanidad tanto económica como social. Una donde la brecha entre ricos y pobres es insostenible y la otra donde aún se le restringen derechos a las personas por su origen, color, género, etc.





Sería un gravísimo error no comenzar a pensar en qué modelo económico tenemos que crear; menciono su creación porque tampoco podemos creer que los teóricos de hace cientos de años tenían todas las verdades de la realidad que vivimos hoy y que antes no existía. El capitalismo o socialismo son sistemas que ya demostraron no funcionar y catalizadores como la tecnología demostraron sus grandes fallas. Por eso tenemos que repensar el modelo, uno incluyente que contemple las realidades actuales y busque la dignidad humana en todo momento.





Para poder entrar en esta discusión es necesario que dejemos a un lado la polarización (que es lo peor que nos puede pasar si queremos una unidad nacional) y eso implica que dejemos la radicalización y comencemos a pensar en qué es lo que debemos ceder para poder reunirnos en el centro. Los empresarios no podemos sostener que todo estaba bien y los socialistas diciendo que todo estaba mal. Debemos entender también cada grupo que se deben sacrificar privilegios y pensamientos para poder llegar a una propuesta de modelo ideal.





Para esto también el gobierno debe replantearse a sí mismo y en sus acciones. Hablar de un nuevo pacto fiscal, nuevos esquemas de recaudación donde los que más tienen ayuden a los que menos tienen. Esquemas subsidiarios que ayuden al desarrollo de nuevas empresas, empresas que entiendan su responsabilidad social. Una sociedad trabajadora que entienda el valor de la productividad y al mismo tiempo se reconozca el valor del trabajo. Hablar sin miedo de impuestos a las herencias, pero también de sistemas educativos que no sean dictados por sindicatos. Tenemos que pensar en la tecnología y su democratización. Pensemos siempre en la libre empresa pero también en el fortalecimiento del estado.





Estas son algunas de las muchas ideas que tenemos que repensar. Rompamos el paradigma de que todos los modelos ya están creados y que solamente tenemos que optar por alguno de ellos. Pensemos en crear un nuevo modelo en este momento histórico, con nuestras nuevas realidades y nuestros retos actuales.





¿Qué estás dispuesto tú a ceder o sacrificar para poder llegar a ese centro, que nos una y nos lleve a una realidad digna, justa, sostenible y menos desigual?





@aminanchondo





