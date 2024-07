Javier Milei

Después de muchas décadas llega al gobierno de la hermana república de Argentina, un conocedor de cómo funciona la economía de un país y no solo eso, llega una verdadero político que no está dispuesto a que siga la robadera de los políticos que solo piensan en llegar a enriquecer sus bolsillos y en nombre de justicia para los pobres, para que dejen de serlo, pero los pobres que dejan de ser pobres son los políticos en turno, sobre todos en los países de Sudamérica y así nunca saldrán de pobres, los verdaderos pobres.





Mientras a los pobres los mantengan con dádivas de 6 mil pesos cada dos meses, nunca saldrán de pobres, solo los están amaestrando para que vivan en la pobreza, sin esperanza alguna y no solo los hacen felices con esa pensión, sino que hasta se los agradecen votando en las elecciones por sus verdugos. Además, que estos sistemas de programas sociales son mecanismos muy eficaces para robar dinero a manos llenas, porque operan sin control alguno y así nadie supo, nadie vio





Milei sostiene que el estado es un estorbo para los intereses del ciudadano honrado y sus aspiraciones legítimas de prosperidad material, que no se conforme con un par de zapatos y un carrito viejo. La teoría económica de que debe de haber tanta sociedad como se pueda y sólo tanto gobierno como sea necesario, es decir que el estado no debe de meterse a comprar empresas o poner nuevas empresas, que solo van al fracaso, porque dice el dicho que “dale al gobierno a administrar el desierto de Sahara y habrá escasez de arena”, porque solo van a robar y enriquecerse y competir en contra, con nuestro dinero y si pierden el gobierno les da mucho mas dinero. ¿Quién puede contra eso?





¿Qué necesidad había de poner una línea de aviación, cuando ya existen varias que cubren más o menos bien todas las rutas del país? Si lo que falta es un buen aeropuerto en la ciudad de México que es el embudo a donde llegan todos los vuelos y ya es un desastre, porque se destruyó la construcción de uno de los mejores aeropuertos del mundo, solo por el capricho de una persona. Que necesidad de poner el Banco del Bienestar, cuando hay muchos bancos que pueden prestar los servicios requeridos. O una compañía de gas en la CDMX, que no reparte nada. Y así podemos seguir enumerando a llegar a los tiempos de Luis Echevarría, otro presidente que tuvimos por el estilo, que el estado llegó a tener más de 2,000 empresas: cines, hoteles, fabricas de bicicletas, etc, etc.





También sostiene que el socialismo, en cualquiera de sus versiones, es un cáncer Abominable que aniquila en todas las naciones los deseos de sus ciudadanos a ser mejores y competitivos. Esto se ha visto en muchos países del mundo, pero más reciente tenemos a Cuba, Venezuela, Nicaragua, que, siendo países con mucha riqueza, hoy viven muertos de hambre y están huyendo de su propio país.





Milei está sacando a Argentina del hoyo en donde tenían inflaciones anuales de más del mil por ciento. El gobierno para cubrir el déficit anual emitía más dinero sin ningún respaldo económico. Las castas políticas privilegiadas están muy enojadas, pero el resto del país empieza a sentir la diferencia.





Javier Milei tiene los pantalones para hacer las cosas derechas





Contador público del ITESM. Empresario. Consejero del PAN

