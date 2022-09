Tenía un par de meses que no había estado leyendo de la forma habitual en que lo hacía. La vida cotidiana y los recientes cambios en mi vida me mantienen tan ocupado que mantener la disciplina con los buenos hábitos se vuelve cada vez más difícil, pero vale la pena totalmente.

Ayer comencé a leer la obra titulada “la raza cósmica” de José Vasconcelos, mexicano intelectual que sirvió como ideólogo para la antesala de la Revolución Mexicana y, a quien considero es uno de los personajes más ilustres dentro de la historia de México, pues su labor se enfocó más en formar ciudadanía y promover la educación dentro del país. Grandes avances de aquella época y grandes personajes de la historia aprendieron de Vasconcelos, tales como Francisco I. Madero o Manuel Gómez Marín. Fue un gran opositor a Victoriano Huerta y siempre se encargó de promover el conocimiento dentro del país.

José Vasconcelos nació en Oaxaca, en 1882. Fue miembro del Ateneo de la Juventud de 1909, la cual fue una escuela de pensamiento que marcó en gran medida el rumbo a seguir de México ofreciendo una revolución intelectual, en compañía de personajes como Antonio Caso o Alfonso Reyes. En conjunto, minaron las bases sociales y educativas del positivismo, renuevan el sentido cultural y científico en México y resultan los precursores inmediatos de la Revolución. Como un dato curioso y anecdótico, ofreció a los pintores mexicanos Diego Rivera, David Alfaro, y Juan Charlot los muros de la nación.

“Soy el niño que más lee en el pueblo. No creo que alguien más lea tanto como yo, quizás en la ciudad haya alguno, pero no aquí. Estaba yo llamado a manejar ideas, sería uno a quien se consulta y a quién se sigue.” – José Vasconcelos

Sus obras se dividen en filosóficas, sociológicas, pedagógicas, ensayos, obras históricas y autobiografías, siendo Ulises Criollo su gran obra maestra. A través de sus grandes recorridos por diferentes países, con el afán de aprender acerca de las distintas culturas, en Lima, imparte una de sus más brillantes conferencias, “El movimiento intelectual contemporáneo en México”

“La raza cósmica” habla de sus vivencias y viajes por sur américa, específicamente en los países de Brasil y Argentina, en donde expone las siguientes tesis:

“Las distintas razas del mundo tienden na mezclarse cada vez más hasta conformar un nuevo tipo humano surgido de la selección de cada uno de los pueblos existentes”

“en América hablamos de una quinta raza, que en tierras sin prejuicios como esta, fusionarán a todas las demás, sin distinción de color o número”.

El 9 de Junio de 1920, Adolfo de la Huerta le confió la dirección de la Universidad Nacional, puesto en el que permaneció hasta el primero de octubre de 1921, donde promociona las siguientes palabras, las cuales me gustaría recalcar y poder adaptar al momento por el cual pasamos los estudiantes universitarios que pertenecemos a la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde el Lic. Luis Alfonso Rivera Campos acaba de rendir protesta como nuevo rector, espero estas sabias palabras resuenen en su subconsciente y lo ayuden a completar su empresa;

“La he aceptado, porque he sentido que este nuevo gobierno, en que la revolución cristaliza como en su última esperanza, tiene delante de sí una obra vasta y patriota en la que es deber ineludible colaborar. La pobreza y la ignorancia son nuestros peores enemigos y a nosotros nos toca resolver el problema de la ignorancia. Yo soy en estos instantes, más que un nuevo rector que sucede a los anteriores, un delegado de la Revolución que no viene a buscar refugio para meditar en el ambiente tranquilo de las aulas, si no, a invitarlos a que salgan con él a la lucha, a que compartas con nosotros las responsabilidades y los esfuerzos.

En estos momentos yo no vengo a trabajar por la Universidad sino a pedir a la Universidad que trabaje por el pueblo”.





José A. Hernández.