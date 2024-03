Jóvenes, cruciales para una sociedad inclusiva

Los que nacimos en el siglo pasado, hemos sido testigos de los cambios sociales y culturales transformadoras en nuestra sociedad las generaciones más jóvenes de hoy en día, tienen a su disposición un vocabulario más preciso que tengo que decirlo -nosotros desconocíamos- para explicar situaciones que en el pasado eran complicadas de definir.

Por ejemplo, el “bullying” (acoso escolar, físico o psicológico) el "ghosting" (acción de cortar abruptamente toda comunicación con otra persona), la violencia política contra las mujeres, los micromachismos (gestos y actitudes sutiles que colocan a las mujeres en desventaja), y el "gaslighting", (abuso emocional más sutil pero devastador). Estos términos si bien no son nuevos sí están al alcance más accesible a la sociedad y que bueno que las juventudes las expresen con tanta claridad, también hay palabras que nos fortalecen, animan, alientan e inspiran como sororidad que es la hermandad entre mujeres, que también fue resultado para contrarrestar la enemistad entre mujeres, y contribuye a fortalecer, animar y empoderar a las mujeres. en una sociedad que siempre nos cuestiona, y en la cual demostrar continuamente que si podemos, que sí sabemos. Las mujeres evitamos reproducir estereotipos de género, no hacer comentarios sexistas, no hablar mal de otras mujeres.

El uso de un lenguaje inclusivo sigue siendo fundamental en la lucha por la igualdad de género que ha sido sumamente criticado porque. no lo acepta la Real Academia de la Lengua (en los 300 años de la RAE han sido 488, académicos y solo 14 han sido mujeres.. Ahora me queda claro) por ejemplo, en un grupo conformado por cien mujeres y dos hombres se referirán a este grupo, -y seríamos ellos-, o nos nombrarían como “todos” pero a mí, como mujer si me gusta que me digan “ella”. Del mismo modo, el tono de voz, asociado a las mujeres, a menudo vinculado con la gentileza, pero subestimado, contrasta con la percepción de un tono de voz más grave y fuerte del hombre, que suele asociarse con la autoridad y la razón y aunque digan puras tonterías y si le agregas “tono doctoral” el inconsciente le da más valor y atiende mejor solo. Por el tono de voz. Es esencial desafiar estos estereotipos y reconocer la igualdad en la validez de las opiniones, independientemente del tono de voz utilizado. Las palabras no solo son símbolos de resistencia, sino también, herramientas poderosas para promover el cambio y la equidad en la sociedad.

Hay que mencionar y reconocer que también en los hombres existen las llamadas nuevas masculinidades, basadas en la empatía, el respeto y la cooperación, esencial para fomentar relaciones de pareja más equitativas y saludables y no marcadas por estereotipos o roles culturalmente de género “obligatorios”.

Los órganos electorales han realizado una importante labor y ahora sí que, a golpes de sentencia, han fortalecido las luchas de las mujeres, fortaleciendo las cuotas hasta llegar a la paridad, posteriormente esta paridad se eleva a rango constitucional en 2019.

Instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han implementado medidas como la realización de concursos a cargos de dirección y mandos superiores, así como concursos exclusivos para juezas y magistradas, permitiendo así un mayor acceso y representación femenina en el ámbito judicial.

En el ámbito político, la obligación de postular a hombres y mujeres en igual número de candidaturas dentro de los partidos políticos es un avance significativo y lógico; si se toma en cuenta que somos el 52% de la población, sin embargo, la otra mitad de la población, no acepta de buena manera que les quiten la mitad del 100% que tenían, la paridad se ha ido fortaleciendo, la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones, logrando que en los congresos, ayuntamientos y gubernaturas haya una verdadera equidad. Chihuahua es ejemplo a nivel mundial por tener en los tres niveles de gobierno Ejecutivo, Legislativo y Judicial a cargo mujeres, sin embargo, a nivel Nacional, el municipio es más débil y es donde más se ha generado denuncias violencia política de género, (en el estado de chihuahua no ha sido la excepción), ya sea en contra de mujeres presidentas municipales o de regidoras. En el sector empresarial y de cultura y arte sigue estando una brecha amplia de desigualdad y además en esta última, castigada económicamente en relación con los varones.

Es fundamental recordar que la igualdad de género no se trata solo de números o cuotas, sino de un cambio cultural profundo que implica desafiar y transformar las estructuras de poder y los roles tradicionales de género.

Sabemos que el camino ha sido largo y hoy cosechamos lo que otras mujeres y un puñado de varones sembraron en favor de la paridad, es obligación de esta generación dar continuidad a ese trabajo por la paridad sustantiva, y no permitir la regresión de ningún derecho conquistado, las generaciones de juventudes y la niñez deben de entender esto de una manera más natural, no impuesta, que fluya con libertad e igualdad que debemos tener todas y todos en un país de juventudes que buscan tener las mismas oportunidades. para que haya una verdadera democracia debemos estar incluidos en igualdad de condiciones todos y todas.