Jóvenes Emprendedores

“No es sobre las ideas, sino sobre hacer que éstas se vuelvan realidad” – Scott Belsky.

Con motivo de la celebración del Día del Estudiante, es importante analizar si los estudiantes universitarios están preparados para enfrentar los retos que se avecinan una vez que se gradúen, como lo es la falta de oportunidades y la precariedad laboral. Son temas muy delicados que no se mencionan en los salones de clases, por lo tanto la decepción es grande, cuando se gradúan y la mayor parte de los egresados no logran conseguir su primer empleo, ni mucho menos practicar su profesión, mientras que los pocos afortunados que consiguieron un empleo la mayoría de las veces es en la informalidad o mal remunerados. Son muchos los que llegan a esa etapa de su vida sin las ideas claras y con pocas herramientas para encontrar el empleo que desean. Y no es por falta de formación, sino porque los planes educativos no están enfocados a las necesidades regionales ni a la realidad empresarial.

Por lo tanto, es indispensable preparar a los estudiantes universitarios para el futuro laboral tan incierto en el que nos encontramos, no solamente en nuestra ciudad o estado, sino en todo el país. En mi punto de vista personal, una buena alternativa para combatir con la incertidumbre laboral es fomentar el espíritu emprendedor entre los más jóvenes, cada vez se reclama más la inclusión de una asignatura de emprendimiento en las universidades. Generalmente se tiene la falsa premisa de que la enseñanza de emprendimiento es exclusivamente para la Facultad de Administración o de Negocios, pero nada más alejado de la realidad. En todas las universidades y en todos los planes de estudios se debe añadir una asignatura de emprendimiento para desarrollar en los universitarios herramientas necesarias para la innovación, la creatividad y la adaptación a los cambios socioeconómicos.

En definitiva, los estudiantes deben tener alternativas suficientes para que cuando se gradúen cuenten con las herramientas necesarias para saber cómo actuar en caso dado de que no consigan empleo, que ellos mismos a partir de su formación universitaria, y sus habilidades puedan emprender su propio negocio. Existen cuestiones básicas del día a día de nuestra etapa adulta que nadie nos explicó siendo jóvenes, mucho menos los que nos enfrentamos por primera vez al mundo profesional. Por lo tanto, es importante que todos los jóvenes cuenten con los aspectos más básicos de emprender un negocio y no morir en el intento, que los universitarios se den cuenta de que hay más opciones fuera del mercado laboral y que si defines bien tus habilidades y te atreves puedes crear de tu hobby favorito, un emprendimiento exitoso. Debemos mejorar nuestro tejido empresarial, con ideas más innovadoras y creativas para así generar mayor derrama económica en nuestra ciudad y generar mejor empleos.





Abogado. Especialista en Derecho Mercantil. Empresario