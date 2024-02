Jóvenes y elecciones 

La población juvenil representa el grupo poblacional con mayor presencia en la lista nominal, pero también el que menos vota; esto no es otra cosa que “la tragedia del voto joven”; pues esta población, de superar su inercia sufragista, impactaría significativamente en los resultados de cualquier elección. Datos del Instituto Nacional Electoral refieren un 27 por ciento de la lista nominal ocupada por personas jóvenes de 18 a 29 años de edad, sin embargo, su abstencionismo es bastante pronunciado. En las elecciones de 2021, en México no votaron el 52.2 por ciento de jóvenes de 18 años; el 58.5 por ciento de quienes tenían 19 años de edad; del grupo de 20 a 24 años no votó el 63.9 por ciento; y del grupo de 25 a 29 años, el 65.4 por ciento no pisó las casillas de votación; empezando a disminuir nuevamente la curva para los próximos cohortes de edad, y volviendo a incrementar en personas mayores de 60 años (fenómeno que encuentra su mayor causa en dificultades físicas de movilidad).

El tema no es menor, hoy por hoy, presente y futuro del país se define en las urnas; pero además, elecciones y democracia van perdiendo adeptos en el país, donde el apoyo al autoritarismo pasa del 22 por ciento al 33 por ciento en los últimos tres años (2020-2023); siendo las personas jóvenes quienes menos afinidad guardan con el régimen. El informe Latinobarómetro da cuenta que mientras 55 por ciento de personas mayores de 61 años apoyan la democracia en América Latina, sólo 43 por ciento de las y los jóvenes entre 16 y 25 años lo hace.

El desencanto de las personas jóvenes hacia las elecciones en una condición mundial que pone en evidencia la frustración de la población ante la enorme desigualdad de riqueza y poder (las personas jóvenes tienen tres veces más probabilidades de estar desempleadas que las adultas, con una tasa global de desempleo juvenil del 13% en 2017; y muchos jóvenes se dedican a un trabajo mal remunerado, precario o informal); elevados indicadores de violencia e inseguridad y la creciente fragilidad del estado de derecho.

La preocupación crece al considerar que la democracia no es ya un modelo preponderante en el planeta (no más de la mitad de la población mundial vive en países con gobiernos mínimamente democráticos); política e instituciones enfrentan su peor crisis de legitimidad; y restan bastantes -y no sencillos- retos por enfrentar a fin de fortalecer la democracia. Uno de los mayores es, sin lugar a dudas, la integración de la población juvenil en las elecciones. Las personas jóvenes en México -y en el mundo- representan una oportunidad única, o quizá la única oportunidad, para superar el bache democrático que vivimos.





