Jóvenes y suicidios

Pedro tiene 16 años, algunos amigos, y vive con sus padres y hermanos en una colonia popular de la ciudad de Chihuahua. En el periodo de pandemia abandonó la preparatoria a la que asistía. Las causas: economía maltrecha, su computadora se averió definitivamente y se vio obligado a buscar trabajo para apoyar a la familia (seis miembros).

Su padre me pidió que hablara con él.

No sin dificultades entablé conversación y de entrada me dijo: “Ya no quiero seguir, no veo que mi situación se componga y he estado pensando en quitarme la vida”. Pedro empezó a sentirse mal, continuamente se presentaban “sensaciones inexplicables”.

Lo dice sin mostrar tragedia, sólo reflexiones profundas, mutismos periódicos quizá para ordenar sus pensamientos. Cuando me enfrenta veo en sus ojos una tristeza profunda. Abunda en sus cavilaciones y sin culpar a nadie en especial confiesa la ansiedad que no le deja vivir ni advertir que su situación puede ser temporal. No obstante, sabe que su situación la comparte con otros jóvenes, tal vez demasiados y en continuo aumento desde que la pandemia llegó y forzó a una “nueva normalidad”.

Con todo, no encuentra en “el mal de muchos, consuelo de tarugos” ningún alivio. Y no encuentra bálsamo en el hecho de que las dificultades por las que atraviesan los jóvenes con sus vidas sumidas en la incertidumbre y aterradoras estadísticas no son sólo de él, sino la de miles y miles de sus compañeros de generación.

“Me siento cada día peor -dice- mi cabeza es un remolino y por eso pienso en el suicidio como solución a mis problemas”.

Pedro está bien hasta el día de hoy, pero me preocupan los miles de “pedros” que pueden estar en su condición y que tal vez sean parte de los 1,108,773 jóvenes de 12 a 29 años, que representan el 31.2% de la población total en el estado de Chihuahua, viviendo en una sociedad estratificada y polarizada. Jóvenes que en su mayoría pertenecen a las clases populares, donde muchos de sus integrantes dejan la escuela por falta de recursos y un buen número busca de modo temprano un trabajo para ayudar a la familia.

Veo una nota periodística: “Hemos pasado de cuatro intentos de suicidio semanales de jóvenes a más de 20”, lo cual muestra el aumento de los problemas en la salud mental de los jóvenes desbordados por el Covid-19. Los médicos que asisten en urgencias hablan de “explosión”, de “preocupación”, y de cómo en la crisis de camas hospitalarias no las hubo para atender la crisis de enfermedad mental de los jóvenes, aunado a que tampoco ayudan el silencio, el miedo y la vergüenza que provoca reconocer que se sufre un trastorno relacionado con la salud mental.

Otro reto para la sociedad y para los gobiernos que inician sus gestiones. Ojalá entendamos que cada “Pedro” que decide terminar su existencia voluntariamente es un crimen de la sociedad en su conjunto y una responsabilidad humana individual.