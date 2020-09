Juárez: El abandono

El abandono sistemático de Juárez por parte de las autoridades ha permitido el arraigo de las múltiples violencias que siguen aquejando a la región.

Me refiero no sólo a violencias directas, reflejadas en la comisión de delitos como la trata de personas, los homicidios, el narcomenudeo y los múltiples y variados contra las mujeres, sino también a aquellas violencias estructurales, como lo son el deterioro de los servicios públicos, la apuesta a un modelo económico que ha exacerbado las desigualdades y la incapacidad de los gobiernos para hacerle frente a la creciente inseguridad. Esto a su vez ha derivado en impunidad, miedo colectivo y un continuo demérito en la calidad de vida de sus ciudadanos. ¿Y cómo no va a ser el caso cuando los tres principales delitos de la región (violencia familiar 34.50%, narcomenudeo 31.7% y las lesiones dolosas 10.46%), mantienen tendencias a la alza?

En los últimos 5 años, Chihuahua ha ocupado el tercer lugar a nivel nacional en violaciones (con una tasa de 36.5 por cada 100,000 mil habitantes), en trata de personas (1.66) y en homicidios dolosos (98.35). Análogamente a nivel estatal en el mismo periodo, Juárez ha ocupado el primer lugar en homicidios dolosos (150.86), en robo de vehículo (330.54), narcomenudeo (728.85), robo de negocio (133.03), lesiones dolosas (258.93), violencia familiar (614.79), en total de delitos de impacto (2,400) y en el total de delitos (4,107), toda estas mediciones muy por encima de sus respectivas medias nacionales.

El abandono de una ciudad es el abandono de sus habitantes. De acuerdo con el presupuesto de egresos del municipio de Ciudad Juárez, en los últimos 5 años (2016-2020), se han invertido 6,074 millones de pesos (mdp), en seguridad pública y $8,270 mdp en gestión urbana. Sin embargo, transitar por los espacios públicos en Ciudad Juárez continúa siendo una actividad de alto riesgo, particularmente para las mujeres, niños, niñas y adolescentes.

La ausencia de un gasto público suficiente y eficiente es indiscutible frente a la realidad de una ciudad que cuenta con más picaderos y tiendas de narcomenudeo que parques y espacios públicos. Lo que es más, Ciudad Juárez es oprobiosamente reconocida en el mundo desde principios de los años 90 por ser el lugar donde se acuñó el término "feminicidio" en México, como resultado de una epidemia de desapariciones y violencias de género dirigidas a las mujeres que desafortunadamente continúa hasta la fecha.

Estoy convencido de que esta realidad ha sido facilitada por la impunidad (con 86.6% de los casos de homicidio doloso a mujeres sin detenidos), y potencializada por el desinterés de las autoridades en enfrentar con seriedad el problema. Por ejemplo, desde 2006 se habla de una subestimación de casi 4 veces en el registro del número total de mujeres desaparecidas.

La Dra. Monárrez Fragoso estima que al menos 2,147 mujeres y niñas han sido asesinadas en la región de Juárez desde 1993. Es decir, un promedio de 6 asesinatos de mujeres y niñas al mes en los últimos 27 años. Y, sin embargo, tan sólo en el mes de agosto se reportaron 16 feminicidios. Los habitantes de esta gran ciudad merecen paz y prosperidad. Es posible lograrlo con voluntad política, gasto eficiente y políticas públicas participativas e incluyentes que transforman a Ciudad Juárez en una ciudad segura.