Juárez negro: habemus gobernadora

Por: Eduardo Fernández Ponce

“No existe la libertad, sino la búsqueda de la libertad, esa búsqueda es la que nos hace libres”.

Carlos Fuentes (1928-2012)

El convulsionado Juárez se apresta airoso para recibir el Mes Patrio bajo una tradicional lluvia de confeti, serpentinas y cohetones, ¡que no es para menos …!, pues el motivo es doble: el inicio del Mes Patrio que conmemoramos la independencia con una historia hecha a la medida del gobierno como un tributo a la mentira, mas nunca a la creación de una vigorosa nación como dijera Lucas Alamán. Otro, el cambio de estafeta del gobierno estatal en la ciudad más poblada de la entidad, cultivada de maquiladoras, pero también sembrada de delincuencia, violencia, armas y corrupción gubernamental.

Los datos saltan a la incredulidad de cualquiera; en 1997 sólo 15 de cada 100 homicidios se cometían con armas de fuego, siendo ahora la cifra de 82 por cada 100 ultimados. Con 1,100 pandillas y 23 mil adeptos es una ciudad absortamente sometida. También en 2020 fue el municipio en que más feminicidios se cometieron en México (Segob), en los mismos términos la violencia de género aumentó por el confinamiento de la pandemia, agregando ser la ciudad con una tasa de fecundidad en adolescentes 19 veces mayor al Japón (Ichimu) preguntándonos qué destino tendrán sus hijos en dos décadas.

Esta es la colapsada radiografía de Ciudad Juárez que sin negar su dinamismo económico de nada le sirve para la seguridad ciudadana. Pero además su corrupción es tan asfixiante gracias al descaro de quienes aprovechando sus cargos, han amasado insultantes fortunas orillando al municipio a deudas impagables.

Frente a ello, creemos que en el discurso de la ceremonia para investir como gobernadora a María Eugenia Campos, los “baches” salen sobrando, pues lo medular es poner fin a la hipoteca que agobia a los juarenses. No habrá pretexto alguno que justifique -no hacerlo- sin duda será un gesto valiente en una ciudad que ha sido lapidada por muchos años por sus rapaces autoridades.

Curiosamente días antes Armando Cabada (alcalde saliente), denunciado por corrupción, estará blindado por fuero constitucional pactado previamente con Morena al erigirse por vía plurinominal como diputado federal. ¿O acaso no lo sabían? Y por si fuera poco, tanto la actual síndica y la electa pertenecen al mismo partido (Morena), el nuevo cobertor de Cabada.

La raíz de este penoso trance es el resultado de una revisión de la Auditoría Superior del Estado, sobre el ejercicio fiscal 2018 con una serie de irregularidades no solventadas y expuestas en 140 observaciones graves y no graves por 947 millones de pesos, que de igual forma en la auditoría de 2019 detalla la existencia de millonadas sin sustento administrativo en contratos de servicios externos, compras, asesorías, etc., en donde se favorecieron tanto a amistades como la propia familia del edil, tal como lo denunciara Plan Estratégico de Juárez AC.





Por ello la insistencia de que el discurso de toma de protesta de María Eugenia Campos deberá ser “churchilliano” que exprese sin temor alguno que habrá “justicia, sudor y lágrimas” para que esta -negra ciudad- salga adelante. Recordemos que Reyes Baeza su mejor obra fue la contribución exitosa para hacer de esta ciudad la más “violenta del mundo”, según la oficina Contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas, por lo que será imprescindible (para el gobierno entrante) buscar desde ahora a sus mejores aliados y exfuncionarios honestos, si realmente se quiere que esta frontera sea la puerta amable y segura de México.





