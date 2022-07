Junio, el mes del orgullo

BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS DE CHIHUAHUA, A.C.

Por: Yoshi Villalobos Soto (*)

El 28 de junio se celebró el Día Internacional del Orgullo LGBT+ o día del orgullo gay, esto en conmemoración de los disturbios de Stonewall (Nueva York, E.U.) de 1966, que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual.

Sin embargo, no les bastó un solo día, ya que la celebración fue todo el mes de junio, ni el Día de las Madres duró tantos días. Durante todo este mes se nos impuso la bandera de arcoíris por todas partes, se realizó un bombardeo mediático a través de las empresas en sus productos y servicios, donde miles de empresas se pusieron de tapete para aumentar sus ventas, no porque les interesara la causa, sino para subirse al barco de la inclusión y de pasada ganar mucho dinero.

A nadie le importa si sales del clóset o no, haz lo que quieras con tu vida. Lo que no es tolerable ni permitido es que a fuerzas quieran adoctrinar a los niños, niñas y adolescentes y confundirlos con su sexualidad y justificarlo con el tema: “Amor es amor”, eso es pedofilia, pornografía infantil y sólo que quieren hacerlo parecer como algo normal y que los anormales somos los demás.





Las plataformas como Disney, Netflix, HBO, y otros han declarado abiertamente que sus personajes van a ser homosexuales, gays, lesbianas y de la comunidad lgbt+, de tal forma que lo vemos ahora con la película de “Lightyear”. Una comunidad que grita a los cuatro vientos: Aquí estoy, mírame, apláudeme… y exige respeto, exige que se le celebre, demanda reconocimiento y exigen tolerancia cuando ellos no son tolerantes con quienes no pensamos igual.

Quieren que el Estado les pague sus cirugías, sus tratamientos hormonales con tus impuestos, y me pregunto yo: ¿Eso es una prioridad? ¿Por qué lo tengo que pagar con mis impuestos? ¿Y los niños con cáncer? ¿Y la falta de medicamentos que padecemos, qué? A lo que voy, es que hay cosas más importantes y urgentes de atender antes de pagarle a alguien su capricho de ponerse senos.





En resumen, lo más destacado del mes de junio fue:





Las “mujeres trans” fueron vetadas de las competencias deportivas femeninas. Elon Mosk, el multimillonario, despidió al departamento de la diversidad en TESLA. La película Lightyear, del beso de dos mujeres (inclusión forzada), fue un fracaso en taquilla, y fue vetada en 14 países. En Japón se rechazó el “matrimonio” lgbt+. En E.U. en el caso “Roe vs Wade”, la Suprema Corte anuló la sentencia, al quitarle el derecho a la población de abortar. Jhonny Deep ganó su juicio por violencia contra una feminista.





Definitivamente junio fue el mejor mes del orgullo pride. Y como dice el dicho, a la fuerza ni los zapatos entran. El mes del orgullo debería ser por quién eres y por lo que haces para salir adelante, no por tus preferencias sexuales y lo que haces en la cama. Cabe destacar que en las letras LGBTTTIQAP, no está contemplada la “H” de heterosexual, me pregunto: ¿El amor entre un hombre y una mujer a qué color de la bandera le corresponde? Al final del día, los heterosexuales vamos a ser los discriminados, los excluidos.





(*)Abogada postulante.





13 de julio de 2022