Juntos, la palabra clave que nos brindará el éxito

A pocos días de asumir una gran responsabilidad me tomo el atrevimiento de escribirles unas cuantas líneas, amigas y amigos lectores, porque la necesidad es tal y en Parral estamos frente a una oportunidad histórica, frente a un compromiso de continuidad, de ruptura, de un enérgico cambio que merece ser reflexionado desde lo más profundo de la conciencia.

Seré el presidente municipal de una magnífica ciudad que tiene el honor de ser la cuna de importantes acontecimientos para el estado de Chihuahua, que tiene el privilegio de su gente, de sus raíces firmes, y que además tiene la pretensión de igualar al cielo. Suena exagerado, sin embargo los parralenses somos gente de grandes aspiraciones, que lucha día con día para alcanzar sus sueños.

Fui elegido para acompañar a esta maravillosa ciudadanía, por tres años, desde una posición de suma relevancia, que sé y entiendo ostenta un compromiso de magnitudes inimaginables. Quiero decirles que vamos a sacar a Parral adelante, juntos, porque esta es la palabra clave que nos ayudará a conseguir el éxito. Juntos hasta el final de mi administración, juntos hasta que se extinga el último suspiro de mi esfuerzo.

Durante meses he analizado cada una de las problemáticas de nuestra ciudad y estoy convencido de que todo tiene solución. Nuestro principal objetivo es construir una sociedad donde todos sus integrantes puedan vivir con dignidad, que sean escuchados y atendidos, ser un presidente cercano, eso es lo que quiero ser, estar para cada uno de los ciudadanos que de alguna manera han sido relegados de las prioridades públicas.

Esta es una extraordinaria oportunidad, un gobierno nuevo, de jóvenes que me ayudarán con su potente fuerza y de adultos que me auxiliarán con su amplio conocimiento. Vamos a edificar un Parral para todos, para que los parralenses de antaño se sientan orgullosos y las nuevas generaciones que de él emanen, encuentren en la confianza que necesitan para seguir creciendo.

La misión no es para nada sencilla, es muy compleja debido a las circunstancias que nos toca vivir, mas sé que lograremos la transformación de nuestras instituciones que lo requieren y fortaleceremos a aquellas lo merecen por causa de sus buenos resultados. Yo no vengo a salvar a nadie, ni a pretender convertirme en un mesías, soy un ciudadano como todos los demás, pero consciente de la gran responsabilidad que se me ha conferido, sí, la de enfocar el esfuerzo de todos para hacer que las cosas funcionen.

Nos toca, pues, ser el relevo, la nueva generación de servidores públicos que asume tan importante responsabilidad, les pido a quienes recibirán un cargo, así como lo he hecho con mi persona, a ser correspondientes con la ciudadanía que les dio el triunfo.

No gobernamos para nosotros mismos, gobernamos para ellos, para los ciudadanos que son libres, para los que están marginados, para los hombres y las mujeres que luchan contra la corriente, para los que tienen y para los que no, para todos; por ello es que necesitamos formar gobierno juntos, porque sólo así sé que podremos cambiar la realidad de nuestro tiempo y perfilar instituciones más efectivas, pero sobre todo, justas. Ese es mi compromiso.