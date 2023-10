A casi dos años de haberme brindado el privilegio de expresar mi opinión a través de este importante órgano informativo, hemos esbozado una imagen de lo que Chihuahua es en términos económicos, de cómo interactúan y se comportan las instituciones y las personas para tener una mejor calidad de vida. Hoy tocaremos el aspecto administrativo laboral y empezaremos diciendo que existen dos tipos de juzgados laborales, los Federales y los Estatales.

Los primeros abarcan el 90% de todas las actividades económicas, es decir, de todos aquellos que cotizan en el IMSS, ISSSTE y sus derechohabientes por citar sólo un aspecto. El artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo enumera dicho marco de aplicación. En la ciudad de Chihuahua hay al menos 350 mil ciudadanos que laboran en el sector maquilador, sobre todo el automotriz y eléctrico. Para atender esa población en términos laborales existen dos tribunales laborales federales en la ciudad de Chihuahua y uno más en ciudad Juárez (donde hay más trabajadores por cierto), sin embargo, los tribunales laborales locales del Estado de Chihuahua son alrededor de 28 con una iniciativa de quererlos elevar a 40 próximamente, ¡gran diferencia no!

Usted inmediatamente podrá deducir que la justicia laboral definitivamente no es rápida ni expedita en el ámbito federal y que es un despropósito pretender atender a 175 mil trabajadores por Tribunal en la ciudad de Chihuahua sólo en el sector maquilador. En términos conservadores diría que hacen falta al menos diez tribunales federales más por ciudad y con ello atender todo el mercado laboral industrial y de servicios. Citemos un ejemplo, cuando las empresas ven disminuidas sus proyecciones de ventas y sus beneficios disminuyen, quien primero sufre las consecuencias son los trabajadores en la limitación de sus gratificaciones, como lo expresa la nota de este órgano informativo del viernes 1 de septiembre en ciudad Juárez (cancelación de servicios de alimentos y transporte).

Esta situación tiene su secuela en el aumento de la brecha social que existe entre los habitantes del estado, las más grande de la toda la república, ya que el trabajador destina más recursos propios para atender su trabajo empobreciéndose aún más; sólo por acotar, recordemos que el ingreso que recibe el trabajador menos calificado es 17 veces menor que su contraparte extrema en el estado de Chihuahua, según fuentes del INEGI.

Si los órganos de justicia laboral son insuficientes la sociedad no tiene incentivos para acercarse a una reparación legal de un daño por la tardanza que ello representa sufriendo un deterioro en sus finanzas y nivel de vida. Si la sociedad no hace justicia e incentiva de forma adecuada el comportamiento productivo y cooperativo, si insiste en distribuir los recursos de forma manifiestamente injusta y arbitraria y permite el robo y la explotación, no tardará en verse afectada por el conflicto. Si sus jerarquías se basan fundamentalmente en el poder y no en la justicia, también tenderá al desmoronamiento social.





Maestro en Finanzas. Economista

scalees@gmail.com

twiter: @Scalees42\u0009\u0009facebook: Valente de la Peña