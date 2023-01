Justicia o complicidad

Por: Guillermo Luján Peña





A este gobierno de cuarta o de quinta le interesa mucho más tener gente que sea leal a todo lo que el mesías pida, es decir cómplices, que gente que conozca del tema en donde lo pongan, aunque tengan malos antecedentes, parece que son mejores, porque ya están calados en hacer de las suyas. Es el caso de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, que ahora quiere el mesías ponerla de presidente del Supremo Tribunal de Justicia.

Al parecer esta ministra de la Corte plagió, es decir copió, se robó, la tesis profesional de Edgar Ulises Báez, quien la presentó como su examen profesional en 1986 y la ministra Esquivel la presentó en 1987, es decir que ella no puede alegar plagio de algo que ya estaba presentada oficialmente desde un año antes.

La UNAM, de donde salieron los dos abogados, ha declarado que hay una similitud en un 90% entre las dos tesis y que mandará llamar al abogado Edgar Ulises Báez para que declare lo que a su leal saber y entender fue lo que pasó. La ministra ha dicho que el abogado ya declaró ante notario público que no le plagiaron su tesis, pero resulta que el día último del año (31 de diciembre) el abogado le declaró al portal de noticias “Eje central”, a las 7:50 de la noche, que él no había declarado nada ante notario y que la UNAM no lo había citado a declarar.

El abogado Báez se encuentra en su casa de la delegación Xochimilco, convaleciente de una neumonía y de una operación de cataratas que le acaban de hacer, pero que en cuanto lo manden llamar él asistirá a declarar.

Si la ministra se robó la tesis, en automático su título debe de ser cancelado y los títulos de maestrías y doctorados, en automático también, de tal manera tendríamos una ministra de la Suprema Corte impuesta por el inquilino de Palacio Nacional, que es mentirosa y por lo tanto nunca debió llegar a la Suprema Corte, que es la máxima autoridad del país para impartir la justicia.

El esposo de la ministra tiene una constructora “Grupo Riobóo”, que es la que más contratos le dan tanto del gobierno de la Ciudad de México, como del gobierno federal. Dicen que amor con amor se paga. No sólo el escandaloso sueldo que tiene la ministra, que suma algunos millones al año, sino los millones que gana su marido en las obras del gobierno, así que como decía aquel programa de televisión “A sus órdenes jefe”, ¿y la impartición de justicia?, bien gracias.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe de ser una institución a toda prueba, donde no quede duda que realmente se está aplicando la justicia, pero si se sabe que alguno de sus ministros tiene malos antecedentes, pierde credibilidad y el país se puede ir al caos, que es lo que parece que el inquilino de Palacio quiere.

Los ministros ganan un dineral, precisamente para que no vayan a caer en tentaciones y puedan aguantar cañonazos de miles de pesos, sin tan siquiera titubear que sus decisiones serán apegadas a derecho.

Este gobierno de cuarta prefiere la complicidad a la justicia.

A mis cuatro lectores les deseo muy feliz año, lleno de bendiciones y salud, que lo demás llega solo.