Justicia para Chihuahua

Hoy quiero hacer un pequeño recuento de lo que para mí significa el combate a la corrupción, primero quiero dejar asentado que ha sido un camino largo y escabroso, me queda claro que cuando transitas en esas calles te encuentras con una gran cantidad de obstáculos, el principal es el miedo.

Me enfocaré en este primer obstáculo, cuando a las personas les hablas de combate a la corrupción, la mayoría de ellas te dice que ni te metas en esos temas, quien tiene un poco de conocimiento del tema te va a decir que encontrarás muchas cosas y personas, que será muy desagradable, pero además que lo que veas va a ser de mucho riesgo.

Es por eso que la gente cuando hablas de combate a la corrupción te dice que pisarás muchos callos, también que te vas a topar con gente poderosa que tratará de seguir corrompiéndose y defendiendo su estatus.

Otra situación muy importante que cabe mencionar es que nadie, o al menos no lo he conocido aún, acepta ser corrupto o está de acuerdo con la corrupción o está en contra del combate. Cosa rara ¿no creen? Pues bueno, recordemos aquellas frases de un alcalde que dijo que sí había robado, pero poquito, esto es que es poco corrupto o robar poquito no se tipifica como corrupción, para algunos.

Pues bueno, adentrándonos más en el tema vemos la aprehensión de César Duarte Jáquez, lo vimos desde 2020, si lo detuvieron en Miami, y no lo hicieron porque hubiera duda, lo aprehendieron porque los expedientes estaban perfectamente integrados, los estudiaron y vieron que existían pruebas suficientes para girar orden de detención.

Muchos me han preguntado por qué duró tanto para ser aprehendido, un hombre que a todas luces era un corrupto y se había hecho rico de la noche a la mañana, se vio con claridad y sobre todo en la zona de Parral que sus propiedades eran cada vez más grandes y sus colaboradores cercanos cada vez más influyentes y claro que también se llevaron recursos de los chihuahuenses para hacerse de propiedades.



Vimos con profunda tristeza cómo el Estado cada día debía más, tenía menos obra, el despilfarro y situaciones grotescas a la vista de todos. Había que hacer algo y lo que a mí me tocó hacer, lo hice con responsabilidad, ética, profesionalismo y me encontré con gente que jamás creí que pudiera cometer un ilícito, me encontré con la negación de aceptar la corrupción, todo era diversión, despilfarro y poder.

Vi cómo se armaban las carpetas por expertos y se luchaba de forma legal y transparente contra ese monstruo tan dañino que es la corrupción, vi como de $12 mil millones de deuda que le dejaron a César Duarte subió a $49 mil millones de pesos. ¿Dónde quedó ese dinero propiedad de los chihuahuenses?

Quedó en propiedades de él y de muchos otros, sí, de proveedores, colaboradores, amigos y familiares, ahí están las pruebas, nada que no esté perfectamente claro.

Chihuahua hoy está con grandes problemas de flujo de efectivo, con problemas para pago de deuda y para solventar las necesidades más básicas para los chihuahuenses, como es la salud, la seguridad y la educación.

¿Qué espero? Que se haga justicia, que se condene la corrupción, que no exista pretexto para que se devuelva a Chihuahua lo que se le robó, que el esfuerzo del combate a la corrupción no quede en un trabajo que se guarde en un cajón y sólo sea historia que mañana nadie la recuerde, es el momento de ponerle un alto a la impunidad, espero de todo corazón ¡¡¡Justicia para Chihuahua!!!





Doctora en Derecho Fiscal. Diputada federal