Justicia para los trabajadores de Plataformas Digitales; gran acierto de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum

En un mundo profundamente marcado por la digitalización, las plataformas digitales han revolucionado la manera en que compramos, trabajamos e interactuamos. La mayoría de estas, se tratan de trasnacionales que buscan como evadir el pago de impuestos y que sus ganancias sean cada vez mayores, les dicen “socios” a sus trabajadores, pero no les proporcionan utilidades, asumen grandes riesgos para cumplir con su trabajo y en caso de accidentes están totalmente vulnerables. Este modelo de negocio emplea en México a cerca de 658,000 personas, de acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria.





Ante esta realidad, la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, liderada por nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, representa un avance histórico. Esta reforma no solo reconoce las problemáticas del sector, sino que establece un precedente de justicia laboral en el ámbito digital. Fruto de un amplio proceso de diálogo y análisis, esta propuesta pone a los trabajadores en el centro, asegurando su bienestar en un entorno laboral que ha evolucionado más rápido que las leyes que lo regulan.





La propuesta incluye la incorporación de un capítulo IX Bis a la Ley Federal del Trabajo, diseñado específicamente para proteger a quienes trabajan en plataformas digitales. Dentro de sus principales medidas se encuentra el acceso a la seguridad social a través del IMSS para quienes perciban más de un salario mínimo mensual, además de protección contra accidentes laborales para aquellos con ingresos menores. También se busca garantizar transparencia en los algoritmos que rigen las plataformas, obligándolas a registrar sus contratos y a establecer reglas claras para la asignación de tareas, desconexión y trato justo. Asimismo, se incorporan mecanismos de protección ante abusos, incluyendo medidas contra el acoso y la violencia sexual, asegurando así condiciones dignas para todos los trabajadores.





Esta reforma no es producto del azar, sino de un proceso de consulta constante. Desde 2021, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha realizado más de 20 reuniones con representantes de plataformas digitales, colectivos de trabajadores y organismos como el IMSS y el Infonavit. En estas reuniones se identificaron preocupaciones clave: mientras algunos temían perder la flexibilidad de horarios o enfrentarse a mayores impuestos, otros demandaban mayor protección, como el pago por herramientas y el reconocimiento de tiempos de espera. Gracias a estas consultas, la reforma garantiza que los trabajadores mantendrán la libertad para elegir sus horarios y que no habrá incrementos de impuestos, demostrando el compromiso de la Presidencia con un diálogo democrático y constructivo.





México no está solo en este esfuerzo. Países como España y Chile han sido pioneros en la regulación del trabajo digital, ofreciendo lecciones valiosas. La Ley Rider en España clasifica a los repartidores como empleados, garantizando salario mínimo y seguridad social. En Chile, la Ley 21431 permite la negociación colectiva sin afectar la independencia de los trabajadores. Estas experiencias han inspirado una regulación mexicana que busca equilibrar las demandas de trabajadores y plataformas, fomentando la innovación sin sacrificar la justicia laboral.





La reforma a la Ley Federal del Trabajo posiciona a México como líder regional en la regulación del trabajo digital. La doctora Claudia Sheinbaum ha demostrado que el progreso y la justicia social no son conceptos excluyentes, sino complementarios. Esta iniciativa no solo protege a miles de trabajadores, sino que asegura un futuro más equitativo, competitivo y sostenible. México está construyendo un modelo de trabajo digital que es ejemplo para el mundo, demostrando que innovación y justicia pueden coexistir y prosperar juntas. Con esta reforma, el futuro del trabajo no solo será digital, sino también justo, digno y humano.