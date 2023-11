Kaspárov y los derechos humanos

Hace algunos años, en una navidad, me regalaron el libro: "Cómo la vida imita al ajedrez" escrita por el excampeón mundial de dicha disciplina: Garry Kaspárov -quien mantuvo el 1° lugar por 15 años-. Cuando recibí el obsequio, asumí que se trataba de una charada, una especie de tratado para fracasados, de faro para ignorantes o necios, de demagogia escondida detrás de crónicas y testimonios inspiracionales. No pude estar más equivocado -o, quizá, estaba en lo cierto y, como lector, fui uno más de los públicos que acabo de describir-.

En 64 escaques -casilla blanca o negra en el tablero- instalamos, de arranque, nuestras 16 piezas, con la firme convicción de sacarles el mayor provecho posible. Sostenemos una guerra intelectual encarnizada, donde aceptamos que todo puede perderse en el juego menos la pieza llamada “rey”. Sin tomar consciencia de ello, vamos asimilando, cada cierto número de jugadas, que las piezas que teníamos nos abandonarán; van a ser eliminadas, “comidas”, desterradas. El juego refleja un macabro proceso de desapego, en el cual se hacen sacrificios con la única idea de defendernos o mejorar nuestra posición. También se cometen errores y esos, dependiendo la pieza perdida, llegan a doler más, porque reflejan inexperiencia o desatención. La vida también es desapego.

A diferencia de la visión de Kaspárov en su libro, la vida no siempre imita al ajedrez; por ejemplo, no se nos facilita a todos, y todas, las mismas piezas al arranque del juego. El contexto económico, social, histórico, cultural, etc., nos pone a contender -desde el nacimiento- provistos con recursos diferenciados. Algunas personas inician su camino en el mundo con todas sus piezas; algunas otras, además, con una posición estratégica avanzada. Mucha gente, por otro lado, nace en la indefensión, sin recursos suficientes, con una mala posición en el tablero, sin piezas para defender sus vidas -ni hablemos de sus sueños-. Es cierto, en cualquiera de los casos, una vez en el mundo, el juego inicia y estamos obligados, u obligadas, a mover y crear una estrategia con lo que nos tocó, con aquello que nos fue dado. Es evidente, muchos sentimientos negativos provienen de estos primeros instantes; sin embargo, nos auto censuramos porque se nos ha dicho que todos tenemos derecho a “jugar”, aun estando en desventaja; se nos ha convencido que no importan las carencias al arranque si no la capacidad intelectual a la hora de tomar decisiones. El problema es que escenarios de mayor vulnerabilidad limitan la capacidad de equivocarse, pues cualquier traspiés puede llevar a la fatalidad, al ostracismo. Esto no debería suceder, pues los seres humanos somos falibles, pero ¿realmente tiene margen de error quien ya ha sido privado, desde el principio, de lo elemental?

Los estados democráticos han imaginado que los derechos humanos son, en esencia, esas piezas que toda persona debe tener garantizadas al momento de su nacimiento, con la única finalidad de que su desarrollo no esté condicionado a factores exógenos asociados a la arbitrariedad, intolerancia, mala administración, despotismo o inequidad, propios de los gobiernos o sus habitantes. A diferencia del ajedrez, las piezas no se pierden, pero si tienden a aumentar, de forma que todos, y todas, podamos desarrollarnos con estándares generales de bienestar, pudiendo incrementar nuestra calidad de vida a través de nuestras decisiones, siendo “el tablero de ajedrez” de nuestras vidas un escaparate de desarrollo y no de retroceso. A esto se le llama principio de progresividad en el mundo del Derecho.

Es cierto, la vida no imita al ajedrez siempre; sin embargo, nuestras decisiones sin son relevantes en el gran tablero de nuestra evolución. Confiemos en que todas, y todos, habremos de tener, un día, derecho a jugar empleando las piezas suficientes que un mundo justo exige.





Director de Derecho, Economía y Relaciones Internacionales

Tecnológico de Monterrey campus Chihuahua

lgortizc@gmail.com

youtube: lgortizc