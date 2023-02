La actualidad ¿Es de los viejos?

A través de la historia moderna, o tal vez, toda la historia de la humanidad, los humanos más jóvenes han encabezado los cambios sociales, es decir, mediante sus preocupaciones y ocupaciones hacia las dinámicas dentro de su ambiente han ido generando que los que tienen en sus manos el poder, suelten y muevan las piezas del orden social.

Podemos mencionar entre los grandes movimientos liderados por jóvenes; las protestas contra la guerra de Vietnam entre los años de 1963 a 1975, en Francia en mayo del 68, los estudiantes se manifestaron contra el militarismo, el capitalismo y el poder político de los Estados Unidos, los disturbios de Soweto en Sudáfrica en el año de 1976, en el cual se trabajó el derrocamiento del sistema apartheid, ellos se manifestaron el 16 de junio de 1976 para pedir oportunidades iguales, obviamente hubo muertes de los jóvenes a manos de los militares, se calcula la muerte entre 176 y 700 estudiantes y ahora ese día es el día de la juventud en Sudáfrica, para conmemorar estos lamentables hechos, pero que sin duda alguna dieron pase a cambios para mejorar las dinámicas sociales de aquel territorio.

En China, entre el 15 de abril y el 4 de junio de 1989 se organizaron una serie de manifestaciones en Pekín, donde los estudiantes se manifestaron en contra del partido comunista, por represivo y corrupto, a los estudiantes se les reprimió y se calcula la muerte de hasta 3,000 personas jóvenes a manos de los soldados chinos.

En Checoslovaquia el 17 de noviembre de 1989, estudiantes universitarios de aquel país, salieron pacíficamente a manifestarse y solicitar la democracia, los estudiantes fueron reprimidos violentamente y casi 170 estudiantes, tuvieron que ser hospitalizados por la represión en manos de los policías que trataron de disolver las manifestaciones.

Esto sí tuvo efecto, ya que se fueron intensificando las manifestaciones, hasta que el partido comunista aceptó modificar la constitución para legalizar otras fuerzas políticas y permitir elecciones democráticas, esto sucedió en junio de 1990, a lo que se le llamó, la Revolución de Terciopelo, ya que fue promovido por protestas pacíficas.

En la actualidad, vemos con preocupación poca participación de los jóvenes, en entrevista con varios chihuahuenses menores de 18 años, la respuesta al cuestionamiento ¿Qué te preocupa actualmente en tu espacio social? La respuesta fue; no sabría contestar, no sé, no tengo idea, talvez los animales o el planeta, no me importa.

Es por eso la pregunta; la actualidad ¿es de los viejos?, si es así, pues que miedo, si los que vienen debajo de nosotros sólo están tomando las armas para matar y robar, extorsionar, causar desorden social, ¿entonces?

El reto actual es lograr que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y en general toda la población, pero principalmente ellos, se interesen por participar e impactar positivamente en las dinámicas sociales, si no, pues mejor busquemos un nuevo lugar para vivir, porque esto se va a poner peor, de lo que hoy está, y sucederá con la sangre de nuestros niños.

AECh. Hasta la próxima ocasión. Abrazo fuerte.