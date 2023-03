La administración del caos

Francisco V. Lozano





La economía rosa (productividad del sector femenino) se ha convertido en la fuerza laboral más importante del mundo, en México representa el 45% del total. Sus demandas son legítimas, no sólo de seguridad, donde más lucran los políticos, sino la laboral, de salud, de educación, de llevar una vida más armoniosa, etc., sin embargo, esta marcha termina en un señalamiento social negativo gracias a las manifestaciones violentas de algunas pocas. Ese caos violento sin duda ha beneficiado a los gobiernos en turno porque eluden sus responsabilidades y se centran en la anarquía momentánea del evento. Los días subsecuentes sólo se habla de los desmanes de la muchedumbre pero no de sus peticiones, eso es muy conveniente para quien gobierna. Qué tenemos como respuesta ante eso: la noticia de que le levantaran carpetas de investigación a una o dos personas por los desmanes y la creación de comisiones, institutos, discursos, talleres, congresos, etc., para dizque generar condiciones más favorables para las mujeres. Acciones que con el tiempo se diluyen lentamente como el polvo que las vio crecer. En los gobiernos locales de este país dirigidos por mujeres lamentablemente no se ha visto la resolución definitiva de los problemas que las agobian, lo cual debería ser lo esperado, la diferencia, ¿dónde quedó valor agregado de ser mujer a la hora de gobernar?, sólo se observa un discurso de que están empoderadas y sus condiciones de vida no mejoran. El soporte económico y legal de muchas empresas y hogares está en manos de mujeres quienes no ven cuándo podrán disfrutar de una estabilidad financiera, social o emocional porque siempre hay más cosas que hacer, porque nunca se acaba el círculo de estar perfeccionándose día con día, porque en vez de tener una sonrisa amable al amanecer sólo se recibe un reclamo o se evidencia una carencia, una demanda de producir más y al mismo tiempo de cuidarse para no ser violentada. La mujer se está defendiendo con lo que puede para sobrevivir en todo sentido, no perdamos de vista eso, el caos que se genera por un pequeño grupo de ellas lo administran otros y no representa lo que una mujer vale y reclama al mismo tiempo. El coraje está latente y ante eso se espera mucho más que un señalamiento social, se espera la comprensión de que se entiende por lo que pasan, de no ser así, serán más años perdidos para ellas. Las mujeres no están organizadas por eso son presa de la clase política y agitadores, pero eso no demerita su causa; ellas tienen más poder de lo que aparentan, simplemente en términos de mercado podrían hacer quebrar cualquier empresa o comercio absteniéndose de adquirir sus productos; ahora compran casas, vehículos, hacen inversiones y adquieren toda clase de artículos incentivando el desarrollo en su comunidad, por eso y mucho más deberían ser tomadas con respeto, en serio, y no hacer del 8 de marzo una apología de la anarquía distrayendo a la sociedad de lo verdaderamente importante, su seguridad.





Maestro en Finanzas. Economista

scalees@gmail.com

twitter: @Scalees42

facebook: Valente de la Peña