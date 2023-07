La AMDA apoya el intervencionismo de compadres

Miguel Ángel Cervantes

El programa de regularización de autos de procedencia extranjera terminaría en junio y se le dio una nueva ampliación, para incluir los autos que no pudieron ser regularizados.

AMLO ha cometido muchos errores, este no es uno de ellos. No es un programa de liberalismo a ultranza, ya que no son todos los años, y limita a un vehículo por persona, con el propósito que “no hagan negocio”. Lo cual mezcla buena acción con teoría socialista de micro-management, y es una pretensión el organizar la sociedad de manera vertical como, ya fue analizada por F. A. Hayek (1988).

Inmediatamente la AMDA emitió un comunicado llamando al gobierno federal a no prolongar el decreto sin aportar nada nuevo. Como siempre diabolizando los vehículos de procedencia extranjera.

Estas declaraciones son bastante amarillistas, y agravian a mucha gente a quienes sus familiares que viven en EU les envían sus vehículos. Es contradictorio, la AMDA ha promovido el intervencionismo de Estado, cabildeando para crear barreras arancelarias, y no arancelarias con decretos, lo cual dificulta la libre importación. Luego se quejan de las consecuencias de sus propias acciones. Este problema ya se había casi había desaparecido con el decreto del presidente Fox, sin embargo, la AMDA cabildeó para tumbar el decreto de Fox exitosamente, y el problema regresó.

Con el aumento de las barreras al libre comercio se han desarrollado los mercados negros. La única forma de terminar con los mercados negros es que después del decreto, haya un plan permanente para importar libremente los autos registrados en Nortemamerica, sin importar dónde fueron ensamblados, sin trámites anquilosados, y a bajo costo.

Es probable que por este tipo de acciones de una ultra minoría de empresarios prepotentes se creó la polarización en la sociedad mexicana, lo que hizo que llegara al poder la izquierda radical. Si hay una izquierda nefasta en el poder actualmente es porque hubo, durante muchos años, pseudoempresarios como la AMDA que agraviaron a tantos mexicanos de buena voluntad, difundiendo información sin sustento económico, y con graves vicios epistemológicos.

La AMDA ve la tempestad y no se detiene frente a lo que está pasando en el país. El país está en riesgo de caer en el autoritarismo, y los miembros de la AMDA no son capaces de deshacerse una migaja de su ambición. El león viene y la AMDA se dedica a cazar mariposas.

Continuar agraviando a tantos mexicanos sólo fortalecerá la izquierda enfermiza. El día que México se convierta en Venezuela, el tamaño del mercado disminuirá, y por ende las ventas de autos disminuirán, y de nada le servirá al AMDA haberse enriquecido con medidas proteccionistas.

Para cerrar, exportar vehículos americanos a Siria e Irán está prohibido por las sanciones internacionales. Las barreras al comercio tienen el mismo efecto que las sanciones internacionales. Los ciudadanos iraníes et sirios desearían poder tener el auto americano que la AMDA trata con desprecio.

Maestro en Economía