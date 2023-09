La amenazante X

Hace aproximadamente unos cuatro meses que Xóchitl Gálvez no era más que una simple integrante de la cámara alta, el Senado. No figuraba ni representaba mucho en la escena nacional. Todo fue que nuestro presidente Andrés Manuel le negara el acceso a un edificio público al que cualquier persona puede ingresar, cerrándole autoritariamente las puertas a la virtual candidata del Frente Amplio por México.

Hoy, la hidalguense se presenta como la mayor amenaza real para el partido en turno en la Presidencia de la República; especialmente para el presidente de todas y todos los mexicanos ha representado un enorme riesgo al grado que la descalificación está cada día desde la tribuna de Palacio Nacional, de manera cínica, sin tapujos, violentando las leyes electorales y trascendiendo hasta violencia política de género, por más que lo nieguen.

Por primera vez en la historia de México, dos mujeres, con posibilidades reales, contienden por la máxima posición política del país. Sin embargo, una de ellas ha sido señalada y afectada con una campaña oficial de desprestigio, donde todo ha salido contraproducente y le van sumando puntos a su favor, subiendo en números poco a poco en tan sólo cuatro meses, frente a una candidata donde están sumadas todas las fichas y lleva tiempo tratando de posicionarse. Esto último es lo que causa miedo, que en tan poco tiempo los números han cambiado y faltan unos meses más en los que la cosa electoral puede emparejarse.

Han sido muchos los francotiradores políticos, emisarios morenistas con una firme consigna, pero sus tiros no han sido precisos, sumándole más a la candidata de la oposición más que restarle puntos. Pero ante la situación actual que vive el país es difícil que la tendencia de Xóchitl sea a la baja, pues es su discurso sumado a la innegable realidad. El mensaje es claro, no es contra la futura abanderada morenista, es sobre los errores, vicios, omisiones y excesos que en menos de un sexenio se hicieron presentes, con la administración en turno, el gobierno actual que es quien da respuestas antes de cuestionar a los anteriores, por ser el presente y origen del futuro, no los del pasado. Bien lo ha dicho Xóchitl en sus visitas a los estados: lo que está mal se eliminará y lo que está bien se quedará y se mejorará, mostrando una actitud de solución antes que de conflicto sin fin alguno.

Por más que se armen escándalos en torno de Xóchitl Gálvez, ninguno prende como tal; buscando su desafuero, el origen de sus negocios, la casa que le quieren demoler y más recientemente en torno a su tesis y el supuesto plagio. Todo esto en tan poco tiempo lo han sabido sortear y hasta revertir de manera positiva. Esto comprueba la amenaza que consideran de la senadora panista y su efecto directo en las elecciones federales para las cámaras e indirectamente en los congresos locales, gubernaturas y alcaldías. De que la “señora x” le sumará a la oposición, de cualquier de los tres partidos, lo hará y eso preocupa también al presidente López y a su partido, pues no es suficiente la Presidencia de la República si no tienen lo necesario en el Congreso de la Unión o en el Senado.

Las acciones emprendidas contra Xóchitl son muestras de su miedo de lo que se desencadenará o de la sorpresa que se pudiera dar. Hay temor, por más que lo nieguen, si no confiarían plenamente en la campaña de su candidata o en los resultados en las cámaras federales y locales. De que Xóchitl les vino a mover su tapete y les descuadró los números, no cabe ni la menor duda.

