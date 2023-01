La autocracia electoral o las democracias que se nos caen

Por: Fryda Libertad Licano Ramírez





En mi última entrega escribía sobre la obra de John Keane “Vida y muerte de la democracia”, y de la propuesta conceptual que en esta hace: “Democracia monitorizada”. Hoy retomo las tres premisas de las que parte esta propuesta teórica: 1. La democracia no ofrece garantías históricas, ni rumbos unidireccionales; 2. La democracia no es una constante fija por lo que no debería darse por sentada; lo que hoy es, mañana puede agotarse; y 3. La democracia, como invento humano es altamente vulnerable, por lo que demanda responsabilidad y compromiso de sus actores. Y, con estas ideas en perspectiva, revisemos lo nos dice la última edición del Índice V-Dem.

La Universidad de Gotemburgo, en Suecia, presenta “The V-Dem project”, un índice anual que busca conceptualizar y medir los niveles de la democracia en el mundo. V-Dem distingue entre cinco principios de la democracia de alto nivel: electoral, liberal, participativa, deliberativa e igualitaria, y recopila datos para medir éstos. El informe para 2022, llega a una conclusión preocupante: el nivel de democracia en el que vive el promedio de la ciudadanía mundial ha bajado a los niveles de 1989. Es decir, los avances democráticos logrados durante los últimos 30 años se han agotado y, de encontrarnos en un proceso de democratización (según creíamos), hemos iniciado el camino a la autocratización en el mundo y, no sólo eso, sino que nos encaminamos a un nuevo tipo de autocratización; su concepto tradicional hace referencia al proceso de alejamiento o distanciamiento de un país (o sistema) de la democracia plena; también se define como un retroceso o la erosión del mismo sistema democrático. Sin embargo, la nueva autocratización que está experimentando el mundo pareciera que ha mantenido un elemento que creíamos exclusivo de las democracias: las elecciones. Así, arribamos a los tiempos de la autocracia electoral, pues a pesar de que las elecciones “democráticas” se han instalado en una gran mayoría de los países del mundo, las dictaduras en el planeta van en aumento y gobiernan al 70% de la población mundial: 5 mil 400 millones de personas.

La autocracia electoral es, hoy por hoy, el régimen más común en el mundo. Tan sólo las dictaduras “por elección” suman el 44% de la población mundial o 3 mil 400 millones de personas. Este claro agotamiento de la democratización se presenta particularmente en Asia Pacífico, Europa del Este y Asia Central, así como en algunas partes de América Latina y el Caribe. Otros datos relevantes que arroja V-Dem Proyect son las marcadas diferencias del mundo de ahora al de hace 10 años, pues en este tiempo 30 países experimentaron importantes deterioros en la libertad de expresión propiciados por sus mismos gobiernos, una cifra récord. Además, actualmente 32 países muestran señales preocupantes de polarización tóxica, originando conflictos políticos internos que han terminado por agotar esas democracias.

Las democracias se nos caen a pesar del establecimiento y permanencia de estructuras electorales a lo largo y ancho del mundo. Invertimos carretadas de dinero en la organización de elecciones, pero este recurso parece tener poco impacto en la cultura democrática y en sus valores que se erosionan sin tregua: diálogo, consenso, participación, corresponsabilidad, libertad, tolerancia y respeto se manifiestan cada vez con mayores obstáculos. Keane vio nuestros tiempos cuando escribió que no diéramos por sentada la democracia; aunque los organismos electorales sean garantes de la integridad electoral en México y en el mundo, ahora vemos que su éxito en el mantenimiento de la democracia no es suficiente. Volviendo a Keane: “Se requiere responsabilidad y compromiso de sus actores”.