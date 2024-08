Ahora entendemos con claridad el significado real de la 4T (cuarta transformación), que con tantas mentiras de este gobierno que nos ha gobernado en los últimos seis años, llevar a México a la barbarie, destruir todo lo que habíamos avanzado en los últimos 30 años y quedarse gobernando por siempre como una dictadura al estilo Venezuela o Cuba.





Acabamos de ver como han doblegado al INE, para que les dé una sobre representación en el congreso federal, que entrará en funciones la semana que entra. Directamente el presidente López, la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde Luján y todos los gorilas de Morena, estuvieron presionando al INE y finalmente obtuvieron sobre representación, no del 8% que marca la ley, sino de más del 20%, que los lleva en la cámara de diputados a tener mayoría absoluta, para poder hacer los cambios constitucionales que les ha ordenado López y en la cámara de senadores les faltaron tres senadores para la mayoría absoluta, que tendrán que comprar o amenazar al estilo de los capos de las drogas, “plata o plomo”, para convencer a los tres que les faltan.





Si logran desaparecer la suprema corte de justicia de la nación, que es la pretensión de López y sus gorilas, no solo las inversiones dejaran de llegar a nuestro País, por parte de extranjeros, sino también de nacionales, la generación de empleos caería rápidamente, en perjuicio de todos nosotros. Pero la más grave es que al desaparecer esta institución, los ciudadanos no tendremos a quien acudir para reclamar las injusticias de las autoridades, es decir que perderíamos nuestra libertad. Gravísimo.





El verdadero dueño y autoridad del país, somos nosotros, los ciudadanos y los gobernantes son en realidad nuestros empleados, que deben de cumplir las leyes y poner orden en base en ellas, pero cuando esto se invierte y el gobierno se cree dueño de nosotros y piensa que somos sus esclavos, es cuando se convierte en una dictadura y estas bajo ningún concepto son buenas.





El paro de labores de los trabajadores, empleados y jueces del poder judicial de la federación fue un golpe genial, que no esperaba López, le cayó de sorpresa y solo articuló sandeces, pero si le descontroló bastante, al igual que la detención del “Mayo” Zambada, un golpe perfecto de los americanos, que hasta la fecha López no sabe nada, ni tan siquiera de donde despegó el avión en México.





También quiere desaparecer el INAI (instituto nacional de acceso a la información), ya ven que a López no le gusta que se sepa lo que gasta el gobierno, le gusta la opacidad, para meterle la mano al cajón, a más no poder. Así no sabemos a ciencia cierta lo que costaron las obras inútiles del Tren Maya, de la refinería Dos bocas, que no refina nada y todos los despilfarros de la 4T.





Ojalá que no caigamos en la barbarie, entre la sensates en algunos miembros de Morena y detengan esta pesadilla.