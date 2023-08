Fernando Sandoval Salinas

En 1996 un grupo de especialistas en historia, civismo, geografía y artes gráficas entregamos a las niñas y niños de Chihuahua del tercer grado de primaria un libro financiado por la Secretaría de Educación Pública llamado: Chihuahua: Historia y Geografía Tercer grado

El proceso de su elaboración duró cerca de dos años, periodo que permitió revisar las corrientes científicas modernas relacionadas con los campos de conocimiento tratados en el texto. Finalmente, el libro se publicó y se distribuyó entre los escolares de tercer año de primaria. Era el año 1996 y Francisco Barrio era el gobernante

Entre los elementos históricos presentados en este libro, encontramos una clara mención de Pablo Gómez Ramírez y Arturo Gámiz García (pág. 141), líderes del movimiento guerrillero conocido por el Asalto al Cuartel de Madera el 23 de septiembre de 1965. ¿Por qué, en esa época, los tradicionales grupos de derecha no protestaron por la inclusión de “elementos comunistas”?

Sí hubo algunos reclamos, pero su interés en ese momento les ocupaba en la disputa por el poder en torno a la gubernatura del estado. Fue una época de ajuste de cuentas entre los partidos dominantes y sus aliados mediada en el país por la nacionalización de la banca y en lo local por el llamado “fraude patriótico” y el triunfo del PAN en 1992, poder que recuperó el PRI en 1998.

El año de entrega del libro (1996) los indicadores educativos eran críticos en sus expresiones de: rezago escolar, eficiencia terminal, reprobación, deserción y aprovechamiento. Particularmente llamaba la atención el relativo a “la barrera del tercer grado”, esto es, cuántos niñas y niños solo llegaban hasta este año escolar y la estadística fría consignaba que 3 de cada 10 estaban en esta situación y hoy nos preguntamos ¿Cómo es actualmente este problema en términos municipales y de género?

Estos 3 de cada 100 se traducían a miles de escolares que no retornaron a la escuela, al cuarto año y ya no recibieron su paquete de libros. Perdieron de golpe la posibilidad de seguir gozando de lecturas, de embelesarse con fotografías, dibujos y diversa iconografía. De resolver las actividades pedagógicas sugeridas, de subrayarlos, llevarlos a casa donde se cumplía el rito del forro y el compartirlos con su familia y no solo de nuestro libro sino de todo el magnífico conjunto de libros de texto gratuitos.

¿Por qué desertaron? Tal vez engrosaron las filas de obreros agrícolas casi esclavizados en la pizca de diversa cosecha. Quizá empezaron a vender mercancía en los cruceros o hasta fueron reclutados por el narcotráfico. Una cosa es cierta, su abandono escolar estuvo marcada por la inequidad, por la exigencia de contribuir a la economía familiar y por la desigualdad manifiesta en ese contraste entre los dueños de la riqueza del país frente a millones de asalariados e informales.

Y lo peor, hoy existe la amenaza de que no solo serán los desertores por “la barrera del tercer grado” quienes no reciban sus libros, sino la totalidad inscrita en la escuela primaria. El fondo: los que perdieron en 2018 intentan recuperar sus privilegios a costa de lo que sea.

No se vale.