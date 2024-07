Estimado lector, es un gusto reencontrarnos, espero esté gozando de un tiempo de descanso, ya que es el periodo para algunos de tomar vacaciones, pero si no, pues que también se encuentre en una situación favorable.

Hoy quiero platicarle efímeramente del tema de la basura, este material que en nuestros domicilios o trabajos eliminamos porque ya no nos es útil, y nos ocupa espacio dentro del lugar donde nos encontremos.

La basura, puede no ser un material que ya no tenga utilidad, y es así como ha surgido el tema del reciclaje de los materiales, esto no es nada nuevo, pero últimamente se vuelve a posicionar fuertemente con la llamada “Economía Circular”, la cual no es más que reciclar nuestros recursos para poder reutilizarlos, pero ahora en un concepto local.

Estos temas son de gran importancia para los territorios, ya que una de las situaciones que enfrentamos actualmente es el cambio climático, lo que está generando que el agua, sea un recurso que se está convirtiendo en algo que ya no existe.

Muchos retos existen para lograr que se de un manejo adecuado de estos llamados desperdicios, en Chihuahua, se busca construir una planta de manejo de materiales, que permitirá darle viabilidad a los materiales por varias ocasiones, generando beneficio para la ecología y para las economías.

Lo invito a investigar y participar, de estos conceptos, igual y hasta un dinero extra le cae al bolsillo. Un gusto saludarlo, hasta la próxima. AECH. Felices Vacaciones, si es que las puede gozar.

Doctora en Responsabilidad Social. Reportera en Radio Universidad.

maruiza@uach.mx