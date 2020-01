La bipolaridad, enfermedad del presente

Aparte del “ruido” que le agrega la tecnología y la complejidad de las organizaciones, hoy en día vivimos un ambiente de bipolaridad. Y no necesariamente me refiero a la enfermedad de las dobles reacciones o los cambios en estado de ánimo. Sino a aquellas formas de actuar de los políticos donde en el discurso muestran un mundo fantástico, un mundo donde todo va bien, pero en la realidad sucede lo opuesto o un similar. Las constantes declaraciones, en este caso como ejemplo, del Ejecutivo sobre la situación del país y su percepción, vivencia y resultados son muy diferentes. Pareciera que vive en dos mundos, uno formado y creado por las declaraciones diarias, y otro relacionado con lo que sucede realmente. Siempre me ha llamado la atención por qué los políticos tienen que crear un mundo diferente, por qué tienen que mentir, por qué tienen que justificar. ¿Verdaderamente habrá población que viva y se alimente de las mentiras y declaraciones de un mundo diferente? ¿Qué pasaría si el Ejecutivo cambiara de discurso y fuera totalmente abierto y transparente en cuanto a la situación del país? Al ciudadano de a pie, el que enfrenta situaciones día a día, realmente confunde declaraciones del Ejecutivo con realidad y en muchos casos, sobre todo los que tienen la esperanza de que las cosas cambien para bien. El ciudadano medio inicia una serie de cuestionamientos de ¿por qué miente? ¿Por qué declara cosas diferentes a la realidad?

Algo interesante es que no sólo sucede con los políticos, sino también en las organizaciones, sean empresariales o de otra índole. Es increíble cómo los directivos de organizaciones realizan constantemente declaraciones y presentaciones donde muestran un mundo diferente de la organización. Hay trabajadores que entre murmullos hacen comentarios sobre palabras de los directivos en cuanto a su veracidad, o en cuanto a su realidad. Un ejemplo que puedo mencionar es varias organizaciones que participan en una especie de certificación como “el mejor lugar para trabajar”. Y se escucha a los trabajadores comentar: “¡Imagínate cómo estarán los demás!”. Normalmente en estas organizaciones los trabajadores tienen miedo de hablar de lo que sucede día a día, no expresas las situaciones por temor a represalias o a ser señalados.

Qué triste realidad vivimos que los dirigentes políticos y de organizaciones tienen que mentir creando, imaginando y expresando un mundo diferente a la realidad, en un caso para seguir teniendo a los ciudadanos manipulados y poder administrar el poder y el presupuesto. Y en otro de los casos, las organizaciones, tener que crear un ambiente irreal para seguir posicionado y justificar los puestos directivos.

Pareciera una enfermedad de nuestra época que tiene contagiada a muchas personas de muy diversa índole, que creen que con mentir y crear mundos irreales se pueden resolver los problemas o manipular a las personas. Lincoln decía: “Se puede engañar a todo el mundo algún tiempo… se puede engañar a algunos todo el tiempo… pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo”.

La mentira sirve para clasificar a dos grupos de líderes: El bueno y el mediocre. El primero sabe que el cambio está por llegar y se prepara para ello. El mediocre tratará de disfrazar o maquillar la verdad para que los ciudadanos puedan ver solamente un polo de la bipolaridad. Harán todo lo posible para que no salga a la luz toda la verdad. Es increíble cómo esta enfermedad se contagia en la política y en las organizaciones.

