La brega de eternidad

Estamos viviendo momentos que quizá es difícil describir, momentos de ilegalidad, de simulación, de mentira, de incongruencia.

Quién no recuerda el verano caliente en Chihuahua, quien no recuerda esos momentos de desobediencia civil, esa pasión por la democracia y la libertad, luchamos desde casa, en familia, salíamos a las calles, convencidos de que la lucha no era por un hombre, una mujer; nuestra lucha era por una causa, poner equilibrios al poder.

Hoy vemos en retrospectiva y seguramente solo vemos blancos y negros, no vemos los colores de lo que se ha logrado, que las luchas de hombres y mujeres, se vieron plasmadas en instituciones, en separación de poderes, libertad de expresión, construcción de equilibrios en el poder, si se logró mucho, fueron décadas de hombres y mujeres valientes, esas personas que dejaron todo para lograrlo, recordemos a grandes héroes que dejaron la vida en la batalla, muchos de forma “accidental”, otros de forma muy clara, los encarcelaban, pero nadie puede olvidar ese octubre del 68, donde murieron muchos hombres y mujeres valientes que sembraron amor y pasión por las causas.

La democracia en este país se ha construido sobre todo con amor y pasión por la tierra, por el país y por las causas.

Quién puede olvidar esos grandes festejos de la alternancia en el poder, esos primeros municipios que se ganaban con alto margen de votación, donde esa alternancia se conquistó con confianza, credibilidad y congruencia , de grandes hombres y mujeres valientes, comprometidos y leales .

Como olvidar esos discursos de altura, que se hablaba con la verdad y sentimiento, nos dejaban perplejos y con ganas de seguir escuchándolos, los escuchábamos más de una vez, para no dejar escapar ninguna de esas fuertes frases.

Ahora una de esas grandes frases cobran sentido “No olvidemos que nuestro deber es permanente, no lucha de un día, sino brega de eternidad” , de Manuel Gómez Morín; es hoy cuando la permanencia de las instituciones está en peligro, donde es necesaria la congruencia, el sanar heridas, el frotar las cicatrices, aquí vamos por mí país, con la misma pasión y amor por México.

La lucha no termina, se transforma, listos para seguir en está BREGA DE ETERNIDAD.