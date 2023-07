La buena: 150 mil firmas; la mala...

Yo creo que pocas veces hemos visto un fenómeno similar en política. Han sido muy pocos los candidatos o candidatas que generan tantos seguidores en tan poco tiempo de manera orgánica. En política lo habitual es que, detrás del crecimiento de un nombre, esté una maquinaria perfectamente aceitada para elevar el nivel de conocimiento de ese personaje, eso es lo habitual, sin embargo, con el caso de la señora Xóchitl Gálvez, la señora X, esto no sucedió así.

En días pasados se establecieron los requisitos para aquellos que desean participar en el proceso para elegir al coordinador responsable del Frente Amplio por México y uno de ellos fue el de reunir 150 mil firmas de personas que apoyen su postulación. El número hizo que algunos aspirantes desistieran de su intención, pues no es una cifra menor. Los que decidieron continuar han emprendido una campaña a lo largo del país para darse a conocer y, por supuesto, animar a más y más personas a que las apoyen con su firma para lograr superar este primer requisito.

Dieciséis días necesitó Xóchitl Gálvez para reunir esas 150 mil firmas. Del 8 de julio, día en que se habilitó la plataforma para recabarlas, al 24 de julio, logró reunir tal cantidad de rúbricas, esto de acuerdo a la información aportada por su equipo de campaña y difundida por Expansión.

No se necesita decir mucho y tampoco se puede decir algo distinto a lo que se ha venido manifestando: Xóchitl Gálvez es un fenómeno pocas veces visto producto de una coyuntura política en la que confluyen varios factores, como son la falta de perfiles carismáticos, el abuso del presidente en la promoción de sus candidatos y, por supuesto, las propias características de la señora X, es decir, su carisma, preparación y capacidad de acción y reacción que ha resultado verdaderamente extraordinaria y efectiva, pues cada obús que le lanza el presidente por la mañana, termina siendo aprovechado por la hidalguense para posicionarse más o para evidenciar la misoginia, la miopía y la cerrazón del habitante de Palacio Nacional.

Desgraciadamente no todo son buenas noticias. Ese día que reunió las 150 mil firmas, el 24 de julio, Xóchitl estaba en Oaxaca y fue víctima de una agresión de parte de unos “reventadores” de Morena, mientras veía y compraba artesanías en aquel estado.

Debido a ello, la senadora pidió al dirigente de Morena en Oaxaca, Benjamín Viveros Montalvo, que “se tome un Calmex, o que se tome un té de tila, yo sé que se las va a ver difícil en Oaxaca, porque hay mucho cariño en Oaxaca”.

“No hay necesidad de violentar, de intimidar, sé que ellos gobiernan Oaxaca, yo sé que ellos son muy poderosos, y yo tengo derecho a hacer este recorrido y no sólo fue esto; ayer me invitaron las artesanas, por cierto, quiero decirles que les compré prácticamente a todas, sólo pude caminar dos pasillos y también me fueron a agredir”.

Inaceptable que sucedan estas cosas, no deben pasar a más. El presidente deberá moderar su lenguaje desde ya, porque él es el principal responsable, directo o indirecto, de que sucedan estas agresiones. Por eso es que esta entrega tuvo que tener una buena noticia (las 150 mil firmas de apoyo), y una mala: estas agresiones que sufrió Xóchitl Gálvez. Desde ya condenamos todo acto de violencia y, desde ya exigimos, que haya respeto para todos y todas las aspirantes.

A seguir sumando mexicanos y mexicanas. México va a cambiar.

Lic. Francisco “Paco” Navarro