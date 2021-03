La Burbuja | ¿Cuál es la realidad actual de los jóvenes? 

Por Katherin Guadalupe Ramírez García

Hoy en pleno 2021 puedo afirmar que los prejuicios sociales siguen impactando considerablemente en el rumbo que le damos a nuestras vidas. Reflexionemos en cuántas veces nos preocupamos por el “¿qué dirán?” y que la aprobación de los demás sea de suma importancia a la hora de tomar decisiones para alimentar nuestra seguridad, una parte considerable de jóvenes abandonamos nuestros sueños por miedo al fracaso sin siquiera haberlo intentado. Tener la creencia de que las cosas deben ser de una manera y que somos incapaces de cambiarlas es quizás la medida de control más elemental que la sociedad impone sobre nosotros.

Estamos dentro de esa burbuja que quiere reventar por la sed de ideas, sueños y metas que quedaron estancadas por medirnos contra una regla de “éxito” que no nos deja ir más allá de nuestros pensamientos. ¿Cuántos son los que se suman a aceptar una “realidad” y cuántos los que se permiten cuestionar y quebrantarla para hacer más de lo que un día se nos dijo que era imposible lograr?

A pesar de la evolución que hemos tenido como sociedad en distintos ámbitos, puedo mencionar un ejemplo: el reconocimiento de ciertos derechos, no se trata de solo tenerlo plasmado en un papel, tenemos que ponerlo en práctica. Un gran ejemplo que me motiva diariamente, son jóvenes mexicanos que a pesar de su corta edad nos ponen la muestra de que las cosas se pueden hacer “ Adriana Ortiz Trujillo será la primera médica naval que estudiará medicina aeroespacial en Inglaterra. Una de las 50 mexicanas elegidas por el gobierno británico. Tiene 27 años y es originaria de Veracruz” o “Luis, mi amigo que decidió desertar de la Facultad de Derecho y abrir su propio negocio, actualmente viaja por el mundo”

Con los ejemplo anteriores no intento referirme a que solo el éxito se obtenga de esa manera, ellos son exitosos por haber logrado esas cosas pero también se puede alcanzar el éxito personal de muchas otras maneras, el éxito no radica necesariamente en conseguir un empleo excepcional, o en generar mucha riqueza, si no en lo que tu decidas que te hace feliz. Vivimos en una sociedad que nos empuja irresponsablemente al éxito financiero y laboral, como si nada más importara, y más importante aún, como si fuera una meta que estuviera realmente al alcance de todos. La población mundial que se puede considerar "exitosa" según los estándares de la sociedad, es menos del uno por ciento. Entonces ¿qué pasa con el resto, los llamados "fracasados" que son muchas veces igual de brillantes que los que forman parte del selecto uno por ciento?

Podemos ser ejemplo para una sociedad que actualmente sigue limitándose y no hablo de una minoría.

Hoy a mis 21 años te escribo por primera vez para decirte desde mi experiencia que podemos evolucionar y ser voz, que es necesario tomar riesgos para que exista un resultado y que sea bueno o malo lo importante es que lo intentaste, pero lo primordial es que no dejes de hacerlo.

