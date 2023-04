La carrera hacia el hoyo negro de las tecnologías de información

Si pensamos en la historia de la Fórmula 1 de las décadas de los 80s, 90s o 2000s, la imagen que tenemos de los autos icónicos de esa época eran autos patrocinados principalmente, por marcas de tabaco o de licores, por ser las industrias más rentables en ese entonces y que más invertían en marketing; de hecho, los autos se conocían más por Marlboro, Camel o Jhony Walker; o por combinaciones de colores creados por la marca, como el llamativo negro con dorado de JPS, el rojo con blanco, o amarillo camello; gran parte de estos autos se nombraban por la marca del tabaco y no por la escudería o la marca del motor que utilizaban.

Además de la regulación deportiva en varios países, estos autos fueron cambiando de patrocinadores por empresas que ahora son más rentables, marcas que hoy en día son comunes en la mayoría de nuestras empresas, productos y plataformas tecnológicas como: ERPs (Planificación de Recursos Empresariales), CRMs (Gestión de Relaciones con los Clientes), FireWalls, computadoras, consumibles, licencias, plataformas, buscadores, etc.

De esta manera, ahora el auto campeón del mundo, Oracle, tiene marcas como Zoom, Claro, Poly; o Mercedes Benz con SAP o TeamViewer; y otros con marcas como Siemens, HP, Epicor, Amazon; incluso, varios títulos como “el piloto del día” es patrocinado por Sales Force.

Lo interesante es, que antes, el dinero para estas carreras salía de los fumadores, en cambio hoy es pagado por nuestras empresas, las cuales invertimos una gran cantidad de recursos en software, licencias y equipos, y por otra parte las personas que gastan en plataformas de entretenimiento o en internet.

Me inquieta saber que estamos cayendo en un hoyo negro de gastos de tecnología donde es fácil entrar y muy difícil, si no es que casi imposible, salir. Cada año nos encontramos con nuevos productos que pensamos que son indispensables para estar en el top de la tecnología: la renovación de licencias de diseño, tarjetas de video, licencias de usuario de ERP, de sistemas operativos, FireWalls, actualizaciones de software, cambios de equipo por no ser compatibles con nuevas versiones, etc.

El dinero que invertimos las empresas en estas tecnologías, sin duda, es para que seamos más productivos y rentables, pero también es para pagar el estilo de vida de Silicon Valley o de la “bahía”, como ahora les gusta nombrarse; un estilo de vida de empresas en impresionantes edificios, unicornios, vehículos autónomos, rentas que se salen de la realidad, en general la región del mundo más cara para vivir.

Tuve la oportunidad de plantearle esta inquietud a una experta de Silicon Valley y su respuesta fue: “Tienes que evaluar qué es más caro, ¿seguir adentro o salirte?”.

¿Dónde quedó la promesa del software abierto que haría más accesible la tecnología a todas las personas? ¿O es que los códigos abiertos sólo pueden utilizarse por las masas, y no están hechos para las empresas, o un nicho específico de usuarios?





No tenemos muchas opciones, porque en efecto, las empresas requerimos de estas tecnologías para operar, pero sí debemos hacer un alto y evaluar cómo y en qué estamos invirtiendo nuestros recursos, si estamos optimizando la cantidad de licencias por el número de usuarios y el uso que dan a los mismos, si estamos seleccionando el software adecuado para nuestra operación, y qué tan rentable es esta inversión, para que nos permita ser más productivos, y no se convierta en un gasto sin retorno ni propósito, más que seguir una moda o tendencia.



Ing. Francisco Santini

Presidente Centro PERSÉ

f.santini@ripipsa.com